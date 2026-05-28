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    Amadeus FiRe: HV beschließt alle Punkte mit deutlicher Mehrheit & neues Kapital 2026

    Die Amadeus Fire AG blickt auf eine erfolgreiche virtuelle Hauptversammlung 2026 zurück: klare Beschlüsse, hohe Zustimmungsraten und ein zuversichtlicher Ausblick.

    Amadeus FiRe: HV beschließt alle Punkte mit deutlicher Mehrheit & neues Kapital 2026
    Foto: peopleimages - stock.adobe.com
    • Ordentliche Hauptversammlung der Amadeus Fire AG am 28.05.2026 erfolgreich im virtuellen Format abgehalten; Live-Übertragung und transparente, ortsunabhängige Fragemöglichkeit für Aktionärinnen und Aktionäre.
    • Alle zur Abstimmung stehenden Tagesordnungspunkte mit sehr deutlichen Mehrheiten beschlossen; besonders Genehmigtes Kapital 2026 zur Ablösung des bisherigen Genehmigten Kapitals 2021 mit 78,17 % Zustimmung (bis zu 30 % des Grundkapitals, Laufzeit fünf Jahre).
    • Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2025 sowie der jährliche Vergütungsbericht mit großen Mehrheiten angenommen; Wahl des Abschlussprüfers/Nachhaltigkeitsprüfers und (Neu‑/Wieder-)Wahlen in den Aufsichtsrat bestätigt.
    • Vorschlag, aufgrund eines negativen Konzernergebnisses keine Dividende auszuschütten und den Bilanzgewinn nach HGB auf neue Rechnung vorzutragen, mit 99,88 % Zustimmung verabschiedet.
    • Konzern setzt gezielte Investitionen in digitale Transformation und IT‑Infrastruktur fort, insbesondere in die konzernübergreifende Initiative „Corporate AI Learning“, zur Stärkung Wettbewerbsfähigkeit und nachhaltigem Wachstum.
    • Vorstand bestätigt Ausblick für 2026: erwarteter Konzernumsatz 362–394 Mio. EUR und operatives EBITA 20–31 Mio. EUR.

    Der nächste wichtige Termin, Ordentliche Hauptversammlung 2026 (Beginn: 11.00 Uhr MESZ), bei Amadeus FiRe ist am 28.05.2026.

    Der Kurs von Amadeus FiRe lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 24,725EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -2,37 % im Minus.


    Amadeus FiRe

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    ISIN:DE0005093108WKN:509310
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