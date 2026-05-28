DZ BANK stuft VINCI auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Vinci auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 150 Euro belassen. Der Umsatz im ersten Quartal habe die Markterwartung knapp verfehlt, schrieb Matthias Volkert in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Highlight des Quartals sei das zum Schlussviertel 2025 um 7 Prozent gestiegene Auftragsbuchdes Bau- und Infrastrukturkonzerns gewesen./rob/edh/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2026 / 16:08 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 16:11 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vinci Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,43 % und einem Kurs von 124,1EUR auf Tradegate (28. Mai 2026, 17:16 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Matthias Volkert

Analysiertes Unternehmen: VINCI

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

