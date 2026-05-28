DZ BANK stuft VINCI auf 'Kaufen'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Vinci auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 150 Euro belassen. Der Umsatz im ersten Quartal habe die Markterwartung knapp verfehlt, schrieb Matthias Volkert in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Highlight des Quartals sei das zum Schlussviertel 2025 um 7 Prozent gestiegene Auftragsbuch
des Bau- und Infrastrukturkonzerns gewesen./rob/edh/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2026 / 16:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 16:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
des Bau- und Infrastrukturkonzerns gewesen./rob/edh/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2026 / 16:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 16:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Vinci Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,43 % und einem Kurs von 124,1EUR auf Tradegate (28. Mai 2026, 17:16 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Matthias Volkert
Analysiertes Unternehmen: VINCI
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Matthias Volkert
Analysiertes Unternehmen: VINCI
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
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