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    Scherzer & Co. AG: Erfolgreiche HV 2026 & Dividende – Jetzt mehr erfahren!

    Die Scherzer & Co. AG blickt auf eine erfolgreiche Hauptversammlung 2026 zurück: Präsenzformat, klare Mehrheiten, neue Impulse im Aufsichtsrat und stabile Kennzahlen.

    Scherzer & Co. AG: Erfolgreiche HV 2026 & Dividende – Jetzt mehr erfahren!
    Foto: Superingo - stock.adobe.com
    • Ordentliche Hauptversammlung 2026 als Präsenzveranstaltung am 27. Mai 2026 im Industrie-Club Düsseldorf durchgeführt.
    • Sämtliche Beschlüsse mit großer Mehrheit gefasst, darunter Dividendenbeschluss von 0,05 Euro je Stückaktie.
    • Neu in den Aufsichtsrat gewählt: Bernd Reeker.
    • Net Asset Value (Tageswert der Portfoliopositionen abzüglich Verbindlichkeiten) zum 22. Mai 2026: 3,54 Euro je Aktie.
    • Präsentation zur Hauptversammlung ist online abrufbar: www.scherzer-ag.de/hauptversammlung.
    • Scherzer & Co. AG ist eine in Köln ansässige Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf Sondersituationen, Value- und wachstumsorientierte Investments; Notierung u. a. im Scale (Frankfurt) und im Freiverkehr.

    Der Kurs von Scherzer lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,7100EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,45 % im Minus.


    Scherzer

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