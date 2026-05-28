Scherzer & Co. AG: Erfolgreiche HV 2026 & Dividende – Jetzt mehr erfahren!
Die Scherzer & Co. AG blickt auf eine erfolgreiche Hauptversammlung 2026 zurück: Präsenzformat, klare Mehrheiten, neue Impulse im Aufsichtsrat und stabile Kennzahlen.
Foto: Superingo - stock.adobe.com
- Ordentliche Hauptversammlung 2026 als Präsenzveranstaltung am 27. Mai 2026 im Industrie-Club Düsseldorf durchgeführt.
- Sämtliche Beschlüsse mit großer Mehrheit gefasst, darunter Dividendenbeschluss von 0,05 Euro je Stückaktie.
- Neu in den Aufsichtsrat gewählt: Bernd Reeker.
- Net Asset Value (Tageswert der Portfoliopositionen abzüglich Verbindlichkeiten) zum 22. Mai 2026: 3,54 Euro je Aktie.
- Präsentation zur Hauptversammlung ist online abrufbar: www.scherzer-ag.de/hauptversammlung.
- Scherzer & Co. AG ist eine in Köln ansässige Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf Sondersituationen, Value- und wachstumsorientierte Investments; Notierung u. a. im Scale (Frankfurt) und im Freiverkehr.
Der Kurs von Scherzer lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,7100EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,45 % im
Minus.
0,00 %
+2,99 %
+5,34 %
+2,22 %
+18,97 %
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-6,90 %
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+67,27 %
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