Kursgewinne - Hoffnung auf längere Waffenruhe im Iran-Krieg

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Donnerstag etwas zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,23 Prozent auf 126,19 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 2,96 Prozent.

Die Entwicklung am Anleihemarkt wird weiterhin durch die Lage im Nahen Osten und der Entwicklung der Ölpreise bestimmt. Berichte über eine Einigung zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran stützten die Anleihen etwas. So habe man eine Verlängerung des Waffenstillstands zwischen den beiden Ländern und die Aufnahme von Verhandlungen über das iranische Atomprogramm vereinbar, berichtete die US-Nachrichtenwebsite "Axios" unter Berufung auf Eingeweihte. Allerdings müsse Präsident Donald Trump der Vereinbarung noch zustimmen.