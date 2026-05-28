Termine am 29. Mai 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 29. Mai

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TERMINE UNTERNEHMEN

08:30 DEU: Chemieverband VCI, Bericht zum ersten Quartal, Frankfurt/M. 10:00 DEU: Bet-at-Home.com, Hauptversammlung

10:30 ESP: Iberdrola, Hauptversammlung

14:00 FRA: Totalenergies, Hauptversammlung

15:00 IRL: Flutter Entertainment, Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 5/26

01:30 JPN: Arbeitslosenquote 4/26

01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 4/26

01:50 JPN: Industrieproduktion 4/26 (vorläufig)

07:00 FIN: BIP Q1/26

08:00 DEU: Außenhandelspreise 4/26

08:00 NOR: Arbeitslosenquote 5/26

08:00 SWE: BIP Q1/26

08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 4/26

08:00 DNK: Arbeitslosenquote 4/26

08:45 FRA: Konsumausgaben 4/26

08:45 FRA: Verbraucherpreise 5/26 (vorläufig)

08:45 FRA: BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung)

09:00 CZS: BIP Q1/26 (1. Veröffentlichung)

09:00 ESP: Verbraucherpreise 5/26 (vorläufig)

09:30 POL: Verbraucherpreise 5/26 (vorläufig)

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 5/26

10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 5/26 10:00 ITA: Arbeitslosenquote 4/26

11:00 BEL: BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung)

11:00 ITA: Verbraucherpreise 5/26 (1. Veröffentlichung) 12:00 IRL: Verbraucherpreise 5/26 (1. Veröffentlichung) 12:00 PRT: BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung(

12:00 PRT: Verbraucherpreise 5/26 (1. Veröffentlichung) 12:00 ITA: BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung)

14:00 DEU: Verbraucherpreise 5/26 (1. Veröffentlichung) 14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 4/26 (vorläufig)

15:45 USA: MNI Chicago PMI 5/26



SONSTIGE TERMINE

LTU: Frühjahrstagung der Parlamentarischen Versammlung der Nato, Vilnius

SGP: Sicherheitskonferenz Shangri-La-Dialog, Singapur

Hunderte Minister, Militärs und Experten aus aller Welt diskutieren über aktuelle Bedrohungslagen. Veranstalter ist das Internationale Institut für Strategische Studien (IISS).

BEL: Ungarns neuer Ministerpräsident Peter Magyar in Brüssel: Treffen mit EU-Kommissionspräsidentin

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