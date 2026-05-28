Polen verlängert Steuerrabatt auf Sprit bis Mitte Juni

WARSCHAU (dpa-AFX) - Polen will die Steuersenkung für Benzin und Diesel infolge des Iran-Kriegs ein weiteres Mal verlängern. Das Spritpreispaket, das nach zwei Verlängerungen bis Ende Mai gilt, wird mindestens bis Mitte Juni beibehalten. Dies ergibt sich aus einer am Donnerstag veröffentlichten Anweisung des Finanzministeriums, wie die Nachrichtenagentur PAP berichtete.

Ende März hatte die Regierung in Warschau ein Spritpreispaket verabschiedet, um den Verbrauchern angesichts der gestiegenen Rohölpreise Erleichterung zu verschaffen. Die Mehrwertsteuer für Treibstoffe wurde vorübergehend von bislang 23 Prozent auf 8 Prozent gesenkt.