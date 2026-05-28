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    Der Börsen-Tag

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    TecDAX zündet, DAX schwächelt: Nebenwerte und US-Börsen im Aufwind

    Die Börsen zeigen heute ein gemischtes Bild: Während der DAX schwächelt, ziehen Nebenwerte und Technologietitel an – vor allem der TecDAX sticht deutlich hervor.

    Der Börsen-Tag - TecDAX zündet, DAX schwächelt: Nebenwerte und US-Börsen im Aufwind
    Foto: Sebastian Kahnert - dpa

    Entwicklung der Indizes

    Die wichtigsten Aktienindizes haben sich heute uneinheitlich entwickelt. Während der deutsche Leitindex DAX nachgibt, können vor allem Nebenwerte und Technologietitel zulegen. Auch die US-Börsen zeigen sich überwiegend freundlich. Der DAX notiert aktuell bei 25.063,00 Punkten und liegt mit einem Minus von 0,58 Prozent im negativen Bereich. Damit hinkt der deutsche Leitindex sowohl den heimischen Nebenwerteindizes als auch den US-Märkten hinterher. Der MDAX, der mittelgroße deutsche Unternehmen abbildet, steigt dagegen um 0,35 Prozent auf 33.225,33 Punkte. Noch besser entwickelt sich der SDAX: Der Index der kleineren Werte gewinnt 0,81 Prozent auf 19.081,56 Punkte. Dies deutet darauf hin, dass Anleger derzeit eher in Nebenwerte investieren als in die Standardwerte des DAX. Besonders stark zeigt sich der TecDAX. Der Technologieindex klettert um 1,49 Prozent auf 4.125,71 Punkte und ist damit der Tagesgewinner unter den betrachteten deutschen Indizes. Technologiewerte bleiben damit klar gefragt. An der Wall Street präsentiert sich das Bild ebenfalls überwiegend positiv, wenn auch mit geringerer Dynamik als im TecDAX. Der Dow Jones Industrial Average bewegt sich nahezu seitwärts und gewinnt leicht um 0,02 Prozent auf 50.670,93 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 legt um 0,41 Prozent auf 7.557,16 Punkte zu und signalisiert damit eine solide, aber verhaltene Kauflaune. In der Gesamtschau zeigt sich: Während der DAX heute schwächelt, profitieren insbesondere Technologie- und Nebenwerteindizes in Deutschland. Die US-Märkte tendieren leicht bis moderat im Plus, ohne jedoch die Dynamik des TecDAX zu erreichen.


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