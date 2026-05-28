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    CTS Eventim: Starkes Wachstum im Q1 2026

    CTS Eventim startet 2026 mit kräftigem Rückenwind: Deutlich steigende Umsätze und Gewinne untermauern den profitablen Wachstumskurs des Konzerns.

    CTS Eventim: Starkes Wachstum im Q1 2026
    Foto: Hauke-Christian Dittrich - picture alliance/dpa
    • Der Konzernumsatz von CTS Eventim stieg im ersten Quartal 2026 um 23,0 % auf 613,5 Mio. Euro.
    • Das Adjusted EBITDA des Konzerns erhöhte sich um 18,5 % auf 118,9 Mio. Euro, bei einer nahezu unveränderten Marge von 19,4 %.
    • Im Segment Live Entertainment wuchs das Adjusted EBITDA im ersten Quartal um 151,1 % auf 29,1 Mio. Euro, mit einem Umsatzanstieg von 38,3 % auf 403,6 Mio. Euro.
    • Das Segment Ticketing verzeichnete einen Umsatzanstieg um 2,5 % auf 219,0 Mio. Euro, das Adjusted EBITDA stieg um 1,2 % auf 89,8 Mio. Euro, wobei die Marge bei 41,0 % lag.
    • Erfolgreiche Tourneen und Veranstaltungen, darunter US-Tourneen und Events in Deutschland, trugen maßgeblich zum Wachstum im Live Entertainment bei.
    • Das Unternehmen sieht nach dem ersten Quartal die Erwartungen für das Gesamtjahr 2026 bestätigt und setzt seinen profitablen Wachstumskurs fort.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1), bei CTS Eventim ist am 28.05.2026.

    Der Kurs von CTS Eventim lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 57,55EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,04 % im Plus.
    Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 33.278,67PKT (+0,61 %).


    CTS Eventim

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    ISIN:DE0005470306WKN:547030
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