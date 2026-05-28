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    Osisko Development wird die vierte Rate der aufgeschobenen Zahlung im Zusammenhang mit der Übernahme von Tintic leisten

    Osisko Development wird die vierte Rate der aufgeschobenen Zahlung im Zusammenhang mit der Übernahme von Tintic leisten
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Montreal, Québec, 28. Mai 2026 / IRW-Press / Osisko Development Corp. (NYSE: ODV, TSXV: ODV) („Osisko Development“ oder das „Unternehmen“) (- https://www.commodity-tv.com/play/osisko-development-construction-of-c ... -) gibt bekannt, dass das Unternehmen gemäß den Bedingungen der im Mai 2022 abgeschlossenen Übernahme einer 100-prozentigen Beteiligung am Tintic-Projekt in Utah, USA (die „Tintic-Akquisition“), beabsichtigt das Unternehmen, die vierte von fünf aufgeschobenen Zahlungen (die „vierte aufgeschobene Zahlung“) an bestimmte Verkäufer des Tintic-Projekts (die „Verkäufer“) in Form von Stammaktien des Unternehmens („Stammaktien“) zu leisten.

     

    Die vierte aufgeschobene Zahlung in Höhe von 2.500.000 US-Dollar (bzw. 3.453.000 CAD bei einem USD/CAD-Wechselkurs von 1,3812) soll vollständig in Stammaktien zu einem fiktiven Preis von ca. 3,9613 CAD pro Stammaktie (basierend auf dem 20-Tage-VWAP zum Börsenschluss am 26. Mai 2026), was zur Ausgabe von 871.683 Stammaktien an die Verkäufer zur vollständigen Begleichung der vierten aufgeschobenen Zahlung führt.

     

    Die Ausgabe der Stammaktien zur Begleichung der vierten aufgeschobenen Zahlung steht weiterhin unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange (die „Börse“).

     

    Weitere Einzelheiten zur Übernahme von Tintic finden Sie in den Pressemitteilungen des Unternehmens vom 25. Januar 2022 (mit dem Titel „Osisko Development gibt geplante Übernahme von Tintic Consolidated Metals bekannt“) und vom 30. Mai 2022 (mit dem Titel „Osisko Development schließt Übernahme von Tintic Consolidated Metals ab, legt verbindliche Bedingungen für den Stream fest und erfüllt die Freigabebedingung für die Treuhandfreigabe im Rahmen der vermittelten Zeichnungsschein-Finanzierung“).

     

    ÜBER OSISKO DEVELOPMENT CORP.

     

    Osisko Development Corp. ist ein nordamerikanisches Goldentwicklungsunternehmen, das sich auf ehemals produzierende Bergbaugebiete mit Potenzial auf Bezirksebene konzentriert. Das Ziel des Unternehmens ist es, durch die Erschließung seines vollständig genehmigten und zu 100 % im Besitz befindlichen Flaggschiff-Projekts Cariboo Gold im Zentrum von British Columbia, Kanada, zu einem mittelgroßen Goldproduzenten zu werden. Ergänzt wird die Projektpipeline durch das Tintic-Projekt im historischen Bergbaugebiet East Tintic in Utah (USA), einem Brownfield-Standort mit bedeutendem Explorationspotenzial, umfangreichen historischen Bergbaudaten und Zugang zu etablierter Infrastruktur. Osisko Development konzentriert sich auf die Erschließung langlebiger Bergbau-Assets in bergbaufreundlichen Rechtsgebieten und verfolgt dabei einen disziplinierten Ansatz in Bezug auf Kapitalallokation, Entwicklungsrisikomanagement und den Ausbau der Mineralvorkommen.

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