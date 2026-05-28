Synopsys Aktie: Kurs heute deutlich schwächer - was Anleger wissen sollten - 28.05.2026

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -7,40 % verliert die Synopsys Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Der Kursrückgang der Synopsys Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,20 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -7,40 % im Minus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Synopsys ist ein führender EDA-Anbieter für Chip-Design und Verifikation sowie IP-Blöcke und Sicherheitstools. Kernprodukte: Design-Software (z.B. Fusion Compiler), Verifikationslösungen, vorgefertigte IP (SerDes, USB, DDR) und Software-Security-Tools. Starke Marktstellung neben Cadence und Siemens EDA; USPs: breite IP-Bibliothek, technologische Führerschaft bei High-End-Node-Designs und enge Foundry-Partnerschaften.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Synopsys-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +26,77 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche ist die Synopsys Aktie damit um -3,84 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,24 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Synopsys auf +8,88 %.

Während Synopsys deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,69 %. Damit gehört Synopsys heute zu den auffälligeren Werten.

Synopsys Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -3,84 % 1 Monat +4,24 % 3 Monate +26,77 % 1 Jahr -2,21 %

Informationen zur Synopsys Aktie

Stand: 28.05.2026, 18:00 Uhr

Es gibt 192 Mio. Synopsys Aktien. Damit ist das Unternehmen 79,59 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

So schlagen sich die Wettbewerber von Synopsys

Keysight Technologies, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,54 %.

Synopsys Aktie jetzt kaufen?

Ob die Synopsys Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Synopsys Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.