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    Ihre wichtigsten Termine

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    Alle Blicke auf: Target, Volkswagen, Volvo, American Airlines und Caterpillar

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Ihre wichtigsten Termine - Alle Blicke auf: Target, Volkswagen, Volvo, American Airlines und Caterpillar
    Foto: © Volkswagen 2024

    Unternehmenstermine

    07:30 Uhr, Deutschland: Heidelberger Druckmaschinen, Jahreszahlen
    08:30 Uhr, Niederlande: NXP Semiconductors, Hauptversammlung
    09:00 Uhr, Schweden: Volvo AB, Kapitalmarkttag
    09:30 Uhr, Deutschland: Evonik, Innovationspressekonferenz (online), Essen
    10:00 Uhr, Deutschland: Patrizia, Hauptversammlung
    10:00 Uhr, Deutschland: Formycon, Hauptversammlung
    10:00 Uhr, Deutschland: Renk, Hauptversammlung
    10:00 Uhr, Deutschland: Medios, Hauptversammlung
    10:00 Uhr, Österreich: AMS Osram AG, Hauptversammlung
    11:00 Uhr, Deutschland: Hawesko, Hauptversammlung
    14:00 Uhr, USA: Nasdaq, Hauptversammlung
    15:00 Uhr, USA: Caterpillar, Hauptversammlung
    15:00 Uhr, Uhr, Deutschland: Volkswagen Group, ESG Conference 2026 (online)
    16:00 Uhr, USA: American Airlines Group, Hauptversammlung
    19:00 Uhr, USA: Target, Hauptversammlung

    Konjunkturdaten

    01:50 Uhr, Japan: Erzeugerpreise 5/26
    03:30 Uhr, China: Erzeugerpreise 5/26
    03:30 Uhr, China: Verbraucherpreise 5/26
    08:00 Uhr, Dänemark: Verbraucherprise 5/26
    08:00 Uhr, Norwegen: Verbraucherpreise 5/26
    09:00 Uhr, Österreich: Industrieproduktion 4/26
    10:00 Uhr, Italien: Industrieproduktion 4/26
    11:00 Uhr, Griechenland: Industrieproduktion 4/26
    11:00 Uhr, Griechenland: Verbraucherpreise 5/26
    14:00 Uhr, Ungarn: Zentralbank, Zinsentscheid
    14:30 Uhr, USA: Verbraucherpreise 5/26
    14:30 Uhr, USA: Realeinkommen 5/26
    18:00 Uhr, Russland: Verbraucherpreise 5/26


    Wirtschafts- und Börsentermine vom Mittwoch, 10.06.2026

    ZeitLandRelev.Termin
    02:00Euro ZoneEURTagung des Europäischen Rates
    14:30USAUSAConsumer Price Index (YoY)
    14:30USAUSAConsumer Price Index ex Food & Energy (YoY)
    14:30USAUSAConsumer Price Index ex Food & Energy (MoM)
    14:30USAUSAConsumer Price Index (MoM)
    15:45KanadaCANGeldpolitischer Begleittext der BoC
    15:45KanadaCANBoC Interest Rate Decision
    16:30KanadaCANBoC Press Conference
    16:30KanadaCANBoC Interest Rate Decision
    20:00USAUSAMonthly Budget Statement
    alle Termine anzeigen »


    Webinare

    ZeitThema
    08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    16:00 WebinarWH SelfInvest: Beste Diversifikation: Saisonalitäten treffen auf Momentumpotenziale
    18:00 WebinarWH SelfInvest: Vom Marktchaos zur Trading-Klarheit
    11.06. 08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    11.06. 15:20 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading USA🏈
    alle Webinare anzeigen »

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