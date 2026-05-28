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    Preis bleibt wohl hoch

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    Waffenstillstand? So könnte es jetzt für den Ölpreis weitergehen

    Der Ölmarkt hängt aktuell stark davon ab, ob es zwischen den USA und Iran Frieden gibt oder nicht. Die Bank of America Securities skizziert zwei Szenarien.

    Für Sie zusammengefasst
    Preis bleibt wohl hoch - Waffenstillstand? So könnte es jetzt für den Ölpreis weitergehen
    Foto: Dall-E

    Frieden oder weiter Krieg? Zumindest wohl wieder Waffenstillstand. Das ist die Erkenntnis vom Donnerstag. 

    Denn Axios berichtete, dass die Verhandlungsführer eine 60-tägige Absichtserklärung zur Verlängerung des Waffenstillstands und zum Beginn von Verhandlungen über das iranische Atomprogramm erzielt hätten.

    Die Hoffnung auf eine Einigung zwischen den beiden Ländern ließ die Ölpreise in den letzten Tagen sinken. Die internationale Referenzsorte Brent Crude fiel diese Woche auf bis zu 94 US-Dollar pro Barrel, auch WTI sackte auf rund 89 US-Dollar pro Barrel ab.

    Die Bank of America Securities skizziert nun in ihrem am Mittwoch veröffentlichten Basisszenario zwei mögliche Ergebnisse der kommenden Verhandlungen.

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    Es wird ein Friedensabkommen erzielt, das zur vollständigen Wiedereröffnung der Straße von Hormus führt. Szenario für den Rohölpreis (Brent): ein Durchschnittspreis von 82 US-Dollar pro Barrel für 2026.

    Ein Friedensabkommen, das lediglich zu einer teilweisen Wiedereröffnung von Hormus führt, was bedeutet, dass die Produktion bis zum Jahresende nur auf 50 bis 75 Prozent des Vorkriegsniveaus zurückkehren wird, könnte die Brent-Ölpreise in diesem Jahr im Durchschnitt bei 103 US-Dollar pro Barrel halten, so die Analysten.

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    Ölreserven kommen unter Niveau von 2022

    "Die Frage ist natürlich, ob eine Wiedereröffnung der Straße von Hormus vollständig oder nur teilweise erfolgt, da die Lagerbestände bisher den größten Puffer bildeten und bis zum 4. Quartal 2026 unter das Niveau von 2022 fallen könnten, wenn Hormus weiterhin geschlossen bleibt", schreibt Francisco Blanch, Rohstoff- und Derivatestratege bei der Bank of America Europe.

    Der Stratege bekräftigte seine durchschnittliche Preisprognose von 92,50 US-Dollar pro Barrel für Brent-Rohöl in diesem Jahr und erklärt, er erwarte keinen Einbruch der Ölpreise auf das Vorkriegsniveau. Er geht davon aus, dass eine Wiedereröffnung der Straße von Hormus in den kommenden 18 bis 24 Monaten einen Nachfrageboom auslösen und die Preise hoch halten wird.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
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