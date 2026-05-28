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    Immofinanz: CPI Europe veröffentlicht vorläufige Finanzergebnisse für Q1 2026

    CPI Europe startet 2026 mit starken Zahlen: wachsendes Immobilienportfolio, steigende Mieterträge, solide Bilanzstruktur und klare Strategie für weiteres Wachstum.

    Immofinanz: CPI Europe veröffentlicht vorläufige Finanzergebnisse für Q1 2026
    Foto: adobe.stock.com
    • Das Immobilienportfolio von CPI Europe im Wert von 8.771 Millionen Euro umfasst 357 Objekte mit einer vermietbaren Fläche von 3,8 Millionen m² und einer Vermietungsquote von 93,5%
    • Das operative Ergebnis (EBIT) stieg im ersten Quartal 2026 auf 138,8 Millionen Euro, das Konzernergebnis auf 105,5 Millionen Euro
    • Die Mieterlöse erhöhten sich auf 145,2 Millionen Euro, was eine Steigerung um 4,4% im Vergleich zum Vorjahr darstellt
    • Die Neubewertungen der Immobilien beliefen sich auf 38,2 Millionen Euro, was die positive Wertentwicklung des Portfolios widerspiegelt
    • Die Eigenkapitalquote beträgt 47,9%, der Verschuldungsgrad ist auf 42,3% gesunken, und die liquiden Mittel liegen bei 328,6 Millionen Euro
    • Für 2026 plant CPI Europe die weitere Portfoliooptimierung, insbesondere den Ausbau des tschechischen Wohnimmobilienportfolios und des Retail Park-Segments, sowie den Verkauf nicht strategischer Immobilien

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Immofinanz ist am 28.05.2026.

    Der Kurs von Immofinanz lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 15,130EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,13 % im Minus.


    Immofinanz

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    ISIN:AT0000A21KS2WKN:A2JN9W
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