Immofinanz: CPI Europe veröffentlicht vorläufige Finanzergebnisse für Q1 2026
CPI Europe startet 2026 mit starken Zahlen: wachsendes Immobilienportfolio, steigende Mieterträge, solide Bilanzstruktur und klare Strategie für weiteres Wachstum.
Foto: adobe.stock.com
- Das Immobilienportfolio von CPI Europe im Wert von 8.771 Millionen Euro umfasst 357 Objekte mit einer vermietbaren Fläche von 3,8 Millionen m² und einer Vermietungsquote von 93,5%
- Das operative Ergebnis (EBIT) stieg im ersten Quartal 2026 auf 138,8 Millionen Euro, das Konzernergebnis auf 105,5 Millionen Euro
- Die Mieterlöse erhöhten sich auf 145,2 Millionen Euro, was eine Steigerung um 4,4% im Vergleich zum Vorjahr darstellt
- Die Neubewertungen der Immobilien beliefen sich auf 38,2 Millionen Euro, was die positive Wertentwicklung des Portfolios widerspiegelt
- Die Eigenkapitalquote beträgt 47,9%, der Verschuldungsgrad ist auf 42,3% gesunken, und die liquiden Mittel liegen bei 328,6 Millionen Euro
- Für 2026 plant CPI Europe die weitere Portfoliooptimierung, insbesondere den Ausbau des tschechischen Wohnimmobilienportfolios und des Retail Park-Segments, sowie den Verkauf nicht strategischer Immobilien
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Immofinanz ist am 28.05.2026.
Der Kurs von Immofinanz lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 15,130EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,13 % im
Minus.
+0,53 %
-3,55 %
-0,39 %
-3,67 %
-16,33 %
-0,78 %
-17,19 %
-26,93 %
-63,31 %
Bonus Aktion Ihre Lieblingsaktie geschenkt Alle Neukunden, die bis zum 30.06.2026 ein Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen, erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte