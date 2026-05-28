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    CTS Eventim startet mit Schwung ins Jahr

    Für Sie zusammengefasst
    • Umsatz im ersten Quartal um 23 Prozent gestiegen
    • Bereinigtes Ebitda um 18,5 Prozent auf 118,9 Mio erhöht
    • Vorstand sieht Jahresverlauf im Rahmen der Erwartungen
    CTS Eventim startet mit Schwung ins Jahr
    Foto: Hauke-Christian Dittrich - picture alliance/dpa

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Ticketvermarkter und Veranstalter CTS Eventim ist mit Schwung ins Jahr gestartet. Im ersten Quartal sei der Umsatz um 23 Prozent auf 613,5 Millionen Euro gestiegen, teilte das Unternehmen am Donnerstag nach Börsenschluss in München mit. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte um 18,5 Prozent auf 118,9 Millionen Euro zu. Die Marge trat mit 19,4 Prozent nahezu auf der Stelle. Nach dem ersten Quartal sehe der Vorstand den Konzern und die beiden Segmente im Rahmen seiner Erwartungen für das Gesamtjahr. Die im MDax notierte Aktie legte auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um mehr als zwei Prozent zu.

    Vorstandschef Klaus-Peter Schulenberg hatte Ende März eine verhaltene Prognose für 2026 ausgegeben, die für einen Kurseinbruch an der Börse gesorgt hatte. Für das laufende Jahr stellte der Konzern leichte Steigerungen beim Umsatz und dem bereinigten operativen Gewinn in Aussicht. Allerdings dürften dazu weltpolitische Krisen, die Konjunktur oder hohe Energiepreise die Menschen nicht von Shows, Konzerten sowie Sport- und Kulturveranstaltungen fernhalten, hieß es damals. Eine Verschlechterung der geopolitischen Sicherheitslage, Inflation und Konsumeinbrüche könnten sich negativ auf das Geschäft auswirken./jha/he

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CTS Eventim Aktie

    Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,69 % und einem Kurs von 58,00 auf Tradegate (28. Mai 2026, 18:07 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CTS Eventim Aktie um +5,95 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,06 %.

    Die Marktkapitalisierung von CTS Eventim bezifferte sich zuletzt auf 5,73 Mrd..

    CTS Eventim zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5600 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 95,44EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 88,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 100,00EUR was eine Bandbreite von +49,66 %/+70,07 % bedeutet.




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