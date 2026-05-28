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    Netanjahu plant Ausweitung der Militärkontrolle im Gazastreifen

    Für Sie zusammengefasst
    • Israel will militärische Kontrolle auf 70 Prozent
    • Bei Inkrafttreten 2025 lag Kontrolle bei 53 Prozent
    • Hamas lehnt Entwaffnung ab und blockiert Hilfe
    Netanjahu plant Ausweitung der Militärkontrolle im Gazastreifen
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    TEL AVIV/BERLIN (dpa-AFX) - Israel will seine militärische Kontrolle über den Gazastreifen ausweiten. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sagte laut einer von dem Sender Channel 12 mitgeschnittenen Rede, derzeit kontrolliere die Armee 60 Prozent und seine Anweisung laute, auf 70 Prozent zu kommen.

    Auf den Zwischenruf eines Zuhörers, Israel solle 100 Prozent einnehmen, antwortete Netanjahu laut der Zeitung "Times of Israel", man gehe "Schritt für Schritt" vor - zuerst 70 Prozent, damit fange man an.

    Bei Inkrafttreten der von den USA vermittelten Waffenruhe im Oktober 2025 lag der israelische Kontrollbereich noch bei 53 Prozent der Fläche.

    Das Palästinensergebiet umfasst eine Fläche von rund 365 Quadratkilometern und ist damit in etwa so groß wie München oder Bremen.

    Israel und die islamistische Hamas werfen sich gegenseitig vor, die Waffenruhe zu verletzen. Die Hamas fordert einen vollständigen Abzug der israelischen Armee aus dem Gazastreifen. Sie weigert sich, einer überprüfbaren Entwaffnung zuzustimmen und einen zivilen Übergang in Gaza zu ermöglichen.

    Nikolaj Mladenow, Hoher Vertreter des von US-Präsident Donald Trump eingesetzten Friedensrats für Gaza, warnte am vergangenen Donnerstag vor dem UN-Sicherheitsrat in New York, ohne eine Entwaffnung der Hamas und angesichts der anhaltenden Verletzungen der Waffenruhe drohe der "sich verschlechternde Zustand" im Gazastreifen dauerhaft zu werden. Eine Finanzierung für den Wiederaufbau werde nicht kommen, solange die Waffen nicht niedergelegt seien./da/DP/jha






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