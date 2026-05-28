Bitcoin: Das ist jetzt wichtig
Der Bitcoin-Preis gerät unter Druck. Die Frage ist, ob es sich schon wieder um Kaufkurse handelt, oder ob wir erst am Anfang eines Ausverkaufs stehen.
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