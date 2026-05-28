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    Aktien Europa Schluss

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    Verluste - Fragile Waffenruhe im Iran mahnt zur Vorsicht

    Für Sie zusammengefasst
    • Europäische Anleger agieren wieder zurückhaltend
    • Waffenruhe im Iran wirkt brüchig nach Militärangriff
    • EuroStoxx50, FTSE100 und SMI schließen schwächer
    Aktien Europa Schluss - Verluste - Fragile Waffenruhe im Iran mahnt zur Vorsicht
    Foto: Greg Montani - Pexels

    PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - An den europäischen Aktienmärkten haben die Anleger am Donnerstag wieder zurückhaltender agiert. Denn die Waffenruhe im Iran-Krieg erscheint brüchig. So hatte das US-Militär nahe der für den Welthandel wichtigen Straße von Hormus eine iranische Stellung angegriffen, von der aus Drohnen gesteuert wurden. Nur für einen kurzen Ausflug ins Plus sorgte ein Bericht des US-Nachrichtenportals "Axios", wonach sich US-amerikanische und iranische Unterhändler auf eine Absichtserklärung zur Verlängerung des Waffenstillstands geeinigt hätten.

    Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank zu Handelsschluss um 0,25 Prozent auf 6.055,11 Punkte, nachdem er zur Wochenmitte noch moderat gestiegen war. Außerhalb der Eurozone schloss der britische FTSE 100 0,75 Prozent tiefer bei 10.425,96 Zählern. Der schweizerische SMI verlor 0,9 Prozent auf 13.504,76 Punkte./la/he





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