HENSOLDT - Aktie zieht deutlich an - 28.05.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die HENSOLDT Aktie. Mit einer Performance von +4,85 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die HENSOLDT Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,27 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 89,42€, mit einem Plus von +4,85 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

HENSOLDT ist ein führender Anbieter von Sensorlösungen für Verteidigung und Sicherheit, bekannt für Radarsysteme und Optronik. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Thales und Raytheon. Innovationskraft und spezialisierte F&E sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +11,89 % bei HENSOLDT.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die HENSOLDT Aktie damit um -2,54 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,71 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von HENSOLDT +15,47 % gewonnen.

Während HENSOLDT heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der TecDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,68 %. Damit gehört HENSOLDT heute zu den auffälligeren Werten.

HENSOLDT Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -2,54 % 1 Monat +14,71 % 3 Monate +11,89 % 1 Jahr -3,37 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur HENSOLDT Aktie

Stand: 28.05.2026, 19:00 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Aktie HENSOLDT: steigende Aufträge, starkes Orderbuch (ca. 9,8 Mrd. EUR) und mögliche Kurssteigerungen trotz höherer KGV-Bewertung; kanadischer ATC-Radar-Auftrag und NATO-Systemlösungen setzen auf Wachstumsimpulse. ESG-Kosten, potenzielle 40%-Kostensenkungen und das Projekt KIRK könnten weitere Expansionsimpulse liefern. Diskussionen spekulieren über ATH-Niveau nach positiver Newsflow, Börsenstatus bleibt Thema.

Informationen zur HENSOLDT Aktie

Es gibt 116 Mio. HENSOLDT Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,34 Mrd.EUR € wert.

Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Donnerstag uneinheitlich entwickelt. Während die Standardwerte im Dax nachgaben, ging es für die Papiere aus der zweiten und dritten Reihe nach oben. Im späten Handel kam es bei sämtlichen Indizes zu einer …

Die Börsen zeigen heute ein gemischtes Bild: Während der DAX schwächelt, ziehen Nebenwerte und Technologietitel an – vor allem der TecDAX sticht deutlich hervor.

Top- und Flop-Aktien am 28.05.2026 im TecDAX.

HENSOLDT Aktie jetzt kaufen?

Ob die HENSOLDT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HENSOLDT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.