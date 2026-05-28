🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Marktgeflüster

    173 Aufrufe 173 0 Kommentare 0 Kommentare
    Anzeige

    Iran, Trump: Schüsse, Ölpreis steigt - dann Axios-Fake-News!

    Die USA und der Iran hätten sich auf ein Memorandum of Understanding geeinigt - aber Trump habe noch nicht zugestimmt.

    Erst erneute Scharmützel zwischen Iran und USA, der Ölpreis steigt - also wird es Zeit für "Axios", das in den letzten immer wieder Fake-News zu einem Deal gebracht hatte! Die USA und der Iran hätten sich auf ein Memorandum of Understanding geeinigt - aber Trump habe noch nicht zugestimmt. Laut einer israelischen Nachrichtenagentur habe auch Khamenei nicht zugestimmt. Dazu auch die Aussage eines iranischen Delegations-Mitglieds, wonach der Axios-Bericht Fake News sei. Also sehr wahrscheinlich ist das alles wieder heiße Luft, mit dem Ziel, den Ölpreis zu drücken und die Renditen für Staatsanleihen zu drücken! Denn faktisch sind vor allem zwei roten Linien unüberbrückbar: Straße von Hormus und die Uran-Frage..

     

    Das Video "Iran, Trump: Schüsse, Ölpreis steigt - dann Axios-Fake-News!" sehen Sie hier..




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markus Fugmann
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markus Fugmann
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Marktgeflüster Iran, Trump: Schüsse, Ölpreis steigt - dann Axios-Fake-News! Erst erneute Scharmützel zwischen Iran und USA, der Ölpreis steigt - also wird es Zeit für "Axios", das in den letzten immer wieder Fake-News zu einem Deal gebracht hatte!

    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     