Erst erneute Scharmützel zwischen Iran und USA, der Ölpreis steigt - also wird es Zeit für "Axios", das in den letzten immer wieder Fake-News zu einem Deal gebracht hatte! Die USA und der Iran hätten sich auf ein Memorandum of Understanding geeinigt - aber Trump habe noch nicht zugestimmt. Laut einer israelischen Nachrichtenagentur habe auch Khamenei nicht zugestimmt. Dazu auch die Aussage eines iranischen Delegations-Mitglieds, wonach der Axios-Bericht Fake News sei. Also sehr wahrscheinlich ist das alles wieder heiße Luft, mit dem Ziel, den Ölpreis zu drücken und die Renditen für Staatsanleihen zu drücken! Denn faktisch sind vor allem zwei roten Linien unüberbrückbar: Straße von Hormus und die Uran-Frage..

Das Video "Iran, Trump: Schüsse, Ölpreis steigt - dann Axios-Fake-News!" sehen Sie hier..