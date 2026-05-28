Börsen Update USA - 28.05. - US Tech 100 stark +0,89 %

Der Dow Jones steht bei 50.644,12 PKT und verliert bisher -0,04 %.

Top-Werte: Microsoft +2,98 %, Nike (B) +2,85 %, IBM +2,33 %, Salesforce +2,32 %, Boeing +1,44 %

Flop-Werte: 3M -2,71 %, Travelers Companies -2,44 %, Sherwin-Williams -2,17 %, Caterpillar -2,17 %, Visa (A) -1,95 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 30.247,37 PKT und steigt um +0,89 %.

Top-Werte: Axon Enterprise +13,04 %, Arm Holdings +12,18 %, Palantir +6,47 %, Shopify +5,27 %, AppLovin Registered (A) +4,83 %

Flop-Werte: Synopsys -7,96 %, PDD Holdings Incorporation (A) (A) -5,50 %, Ross Stores -3,18 %, KLA Corporation -2,18 %, Ferrovial -2,14 %

Der S&P 500 steht aktuell (19:59:43) bei 7.564,05 PKT und steigt um +0,50 %.

Top-Werte: Dollar Tree +18,76 %, Best Buy +16,41 %, Axon Enterprise +13,04 %, Hormel Foods +11,97 %, First Solar +11,24 %

Flop-Werte: Synopsys -7,96 %, Tyson Foods (A) -5,19 %, The Trade Desk Registered (A) -5,13 %, Norfolk Southern -4,94 %, Veralto Corporation -4,83 %