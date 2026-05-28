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    Besonders beachtet!

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    Siemens Energy Aktie fällt deutlich - Ursachen und Ausblick - 28.05.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Siemens Energy Aktie bisher Verluste von -4,10 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Siemens Energy Aktie.

    Besonders beachtet! - Siemens Energy Aktie fällt deutlich - Ursachen und Ausblick - 28.05.2026
    Foto: Frank Rumpenhorst - dpa

    Siemens Energy ist ein global führendes Unternehmen im Energiesektor, spezialisiert auf nachhaltige Energieinfrastrukturen. Es bietet Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren und Windkraftlösungen an. Mit starker Marktpräsenz konkurriert es mit General Electric und Mitsubishi Power. Siemens Energy punktet durch technologische Innovation und Engagement für die Energiewende.

    Siemens Energy Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 28.05.2026

    Die Siemens Energy Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -4,10 % auf 167,72. Damit verliert die Aktie -7,17  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Der Kursrückgang der Siemens Energy Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,80 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,10 % im Minus. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

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    Obwohl die Siemens Energy Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +6,12 %.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -4,80 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,02 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Siemens Energy einen Anstieg von +44,75 %.

    Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,23 % geändert.

    Siemens Energy Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,80 %
    1 Monat -3,02 %
    3 Monate +6,12 %
    1 Jahr +102,07 %
    Stand: 28.05.2026, 20:00 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Siemens Energy Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung von Siemens Energy. Die Debatte fokussiert den Anstieg von ca. 11€ auf rund 187€ und den anschließenden Abverkauf; Gewinnmitnahmen, nervöses Marktumfeld und potenzielle News‑Treiber werden diskutiert. Nutzer fordern logische Bewertungen anhand Bilanzzahlen, Kostenentwicklung und KGV, beobachten technische Abwärtszeichen (tiefere Hochs/Tiefs) und streifen Spekulationen über Zockerwerte.

    Zur Siemens Energy Diskussion

    Informationen zur Siemens Energy Aktie

    Es gibt 799 Mio. Siemens Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 133,96 Mrd.EUR € wert.

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    Ob die Siemens Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Siemens Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Siemens Energy

    -4,08 %
    -5,56 %
    -3,06 %
    +8,51 %
    +101,70 %
    +619,32 %
    +562,97 %
    +680,25 %
    ISIN:DE000ENER6Y0WKN:ENER6Y
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