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Ottobock - Aktie zeigt Schwäche - 28.05.2026
Am 28.05.2026 ist die Ottobock Aktie, bisher, um -3,49 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Ottobock Aktie.
Ottobock aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 28.05.2026
Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -3,49 % verliert die Ottobock Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Der Kursrückgang der Ottobock Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,73 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,49 % im Minus. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?
Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Ottobock Aktionäre einen Verlust von -4,45 % hinnehmen.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Ottobock Aktie damit um -5,33 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,55 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Ottobock auf -17,24 %.
Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,45 % geändert.
Ottobock Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-5,33 %
|1 Monat
|-6,55 %
|3 Monate
|-4,45 %
|1 Jahr
|-21,38 %
Informationen zur Ottobock Aktie
Es gibt 64 Mio. Ottobock Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,37 Mrd.EUR € wert.
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Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag
Smith & Nephew, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,52 %. Stryker notiert im Minus, mit -0,04 %. Zimmer Biomet Holdings notiert im Plus, mit +0,17 %.
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Ob die Ottobock Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Ottobock Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.