Ottobock - Aktie zeigt Schwäche - 28.05.2026

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Ottobock Aktionäre einen Verlust von -4,45 % hinnehmen.

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -3,49 % verliert die Ottobock Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Der Kursrückgang der Ottobock Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,73 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,49 % im Minus. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Ottobock Aktie damit um -5,33 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,55 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Ottobock auf -17,24 %.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,45 % geändert.

Ottobock Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,33 % 1 Monat -6,55 % 3 Monate -4,45 % 1 Jahr -21,38 %

Informationen zur Ottobock Aktie

Stand: 28.05.2026, 21:00 Uhr

Es gibt 64 Mio. Ottobock Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,37 Mrd.EUR € wert.

Die Börsen zeigen heute ein gemischtes Bild: Während der DAX schwächelt, ziehen Nebenwerte und Technologietitel an – vor allem der TecDAX sticht deutlich hervor.

Top- und Flop-Aktien am 28.05.2026 im TecDAX.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Smith & Nephew, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,52 %. Stryker notiert im Minus, mit -0,04 %. Zimmer Biomet Holdings notiert im Plus, mit +0,17 %.

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Ob die Ottobock Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Ottobock Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.