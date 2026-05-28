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    Besonders beachtet!

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    Ottobock - Aktie zeigt Schwäche - 28.05.2026

    Am 28.05.2026 ist die Ottobock Aktie, bisher, um -3,49 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Ottobock Aktie.

    Besonders beachtet! - Ottobock - Aktie zeigt Schwäche - 28.05.2026
    Foto: Ottobock SE & Co. KGaA

    Ottobock aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 28.05.2026

    Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -3,49 % verliert die Ottobock Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Der Kursrückgang der Ottobock Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,73 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,49 % im Minus. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Ottobock Aktionäre einen Verlust von -4,45 % hinnehmen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Ottobock Aktie damit um -5,33 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,55 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Ottobock auf -17,24 %.

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    Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,45 % geändert.

    Ottobock Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -5,33 %
    1 Monat -6,55 %
    3 Monate -4,45 %
    1 Jahr -21,38 %
    Stand: 28.05.2026, 21:00 Uhr

    Informationen zur Ottobock Aktie

    Es gibt 64 Mio. Ottobock Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,37 Mrd.EUR € wert.

    TecDAX zündet, DAX schwächelt: Nebenwerte und US-Börsen im Aufwind


    Die Börsen zeigen heute ein gemischtes Bild: Während der DAX schwächelt, ziehen Nebenwerte und Technologietitel an – vor allem der TecDAX sticht deutlich hervor.

    Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 28.05.2026


    Top- und Flop-Aktien am 28.05.2026 im TecDAX.

    Börsen Update Europa - 28.05. - SMI schwach -1,22 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Smith & Nephew, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,52 %. Stryker notiert im Minus, mit -0,04 %. Zimmer Biomet Holdings notiert im Plus, mit +0,17 %.

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    Ob die Ottobock Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Ottobock Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Ottobock

    -3,30 %
    -5,08 %
    -10,14 %
    -4,34 %
    -23,62 %
    ISIN:DE000BCK2223WKN:BCK222
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