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    Wegweisende Studie, veröffentlicht im Journal of the American Medical Association (JAMA) Surgery, bestätigt das VitaSmart HOPE Perfusionssystem von Bridge to Life als überlegene Technologie zur Organerhaltung

    Klinische Daten zeigen einen deutlichen Anstieg der Organverwendung, wodurch neue Transplantationsmöglichkeiten auf einem durch Spendermangel beschränkten Markt erschlossen werden können

    Die Ergebnisse zeigen, dass HOPE die Verwendung von marginalen Spenderorganen ausweitet und so die Verfügbarkeit von Transplantaten für die über 100.000 Patienten, die in den USA auf eine Transplantation warten, erhöht.

    DULUTH, Ga., 28. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Bridge to Life Ltd., ein globaler Innovator von Organkonservierungs- und Perfusionstechnologien auf kommerzieller Ebene, gab heute bekannt, dass eine neue, bahnbrechende Studie über Organkonservierungstechnologien die Wirksamkeit und die Sicherheitsvorteile der hypothermischen sauerstoffhaltigen Perfusion (HOPE) unter Verwendung des innovativen VitaSmart Perfusionssystems schlüssig belegt. Die multizentrische klinische Studie, die vom Sponsor Bridge to Life Ltd. unter dem Namen Bridge to HOPE geführt wird, wurde soeben online in JAMA Surgery veröffentlicht. Nachstehend finden Sie einen Link zur Online-Veröffentlichung: https://jamanetwork.com/journals/jamasurgery/fullarticle/2849502. Die klinische Studie Bridge to HOPE war die entscheidende Studie, die von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) geprüft wurde und zur kürzlichen De-novo-Zulassung des VitaSmart HOPE Perfusion Systems führte.

    VitaSmart logo

    Die Studie mit dem Titel „Portal-Venous Hypothermic Oxygenated Perfusion for Liver Transplantation: The Bridge to HOPE Trial" ( ) ist die erste multizentrische, randomisierte Studie, die in den Vereinigten Staaten durchgeführt wurde, um die klinischen Auswirkungen der endischämischen HOPE-Studie allein durch die Pfortader bei Lebertransplantationen mit Spendern mit erweiterten Risikokriterien, einschließlich Spende nach Hirntod (DBD) und Spende nach Kreislauftod (DCD), zu untersuchen. An der Studie nahmen 219 Empfänger aus 15 US-amerikanischen Transplantationszentren teil, die mit dem VitaSmart HOPE System untersucht wurden. Die Studie konzentrierte sich auf Spenderorgane mit höherem Risiko, bei denen fortschrittliche Konservierungstechniken die Nutzung sinnvoll erhöhen und die Ergebnisse nach der Transplantation verbessern können.

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    PR Newswire (dt.)
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    Wegweisende Studie, veröffentlicht im Journal of the American Medical Association (JAMA) Surgery, bestätigt das VitaSmart HOPE Perfusionssystem von Bridge to Life als überlegene Technologie zur Organerhaltung Klinische Daten zeigen einen deutlichen Anstieg der Organverwendung, wodurch neue Transplantationsmöglichkeiten auf einem durch Spendermangel beschränkten Markt erschlossen werden könnenDie Ergebnisse zeigen, dass HOPE die Verwendung von marginalen …
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