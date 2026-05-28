Devisen
Euro profitiert von Hoffnung auf Einigung im Nahen Osten
- Euro kaum verändert bei 1,1647 US-Dollar gehandelt
- EZB Referenzkurs bei 1,1617 Dollar festgesetzt
- Berichte über US-Iran Einigung schwächen Dollar
NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Donnerstag im US-Handel einen Großteil seiner Gewinne behauptet. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1647 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1617 (Mittwoch: 1,1637) Dollar festgesetzt.
Von US-Kreisen bestätigte Berichte über eine Einigung zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran belasteten den Dollar. So habe man eine Verlängerung des Waffenstillstands zwischen den beiden Ländern und die Aufnahme von Verhandlungen über das iranische Atomprogramm vereinbart, berichtete die US-Nachrichtenwebsite "Axios" unter Berufung auf Eingeweihte.
Laut dem Medienbericht würden - falls US-Präsident Donald Trump zustimmen sollte - mit dem Rahmenabkommen die Waffenruhe verlängert und Verhandlungen über Irans Atomprogramm aufgenommen werden. Dieses umfasse einen Zeitraum von 60 Tagen. Teil der Einigung ist demnach auch ein uneingeschränkter Schiffsverkehr ohne Gebühren durch die für den Welthandel wichtige Straße von Hormus. Laut "Axios" waren die Bedingungen des Abkommens bis Dienstag weitgehend ausgearbeitet gewesen, beide Seiten müssten aber noch die Zustimmung ihrer politischen Führung einholen./la/he
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des dauert aber, bis die Lücke ganz geschlossen wird ...
Danke für die Frage. Die Tagesspanne ermittle ich anhand der durchschnittlichen Volatilität. Ein- bzw. Ausstiege sollten an konkrete Strategien bzw. Risiko- und Moneymanagement gekoppelt sein. Intraday kann ich das Geschehen hier leider nicht live begleiten, konkrete Signale gibt es dafür in unseren Gruppen bzw. Signaldiensten auf der Webseite.
wenn bis mittach, 1.16 erreicht, gehts danach aufwärts bis 1.168 und dann wieder abwärts ???