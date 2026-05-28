Euro profitiert von Hoffnung auf Einigung im Nahen Osten

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Donnerstag im US-Handel einen Großteil seiner Gewinne behauptet. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1647 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1617 (Mittwoch: 1,1637) Dollar festgesetzt.

Von US-Kreisen bestätigte Berichte über eine Einigung zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran belasteten den Dollar. So habe man eine Verlängerung des Waffenstillstands zwischen den beiden Ländern und die Aufnahme von Verhandlungen über das iranische Atomprogramm vereinbart, berichtete die US-Nachrichtenwebsite "Axios" unter Berufung auf Eingeweihte.