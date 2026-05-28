Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 28.05.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 28.05.2026 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Nike (B)
Tagesperformance: +3,07 %
Tagesperformance: +3,07 %
Platz 1
Performance 1M: +5,68 %
Performance 1M: +5,68 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nike (B)
Fazit des wallstreetONLINE-Forums zu Nike (B): Das Sentiment ist überwiegend spekulativ; es fehlen belastbare Kursanalysen. Einige Beiträge erwarten einen Kursanstieg, vereinzelt wird von einer möglichen Verdopplung gesprochen. Langfristig werden Sponsorwechsel (Adidas zu Nike ab 2027) und Nike‑Branding bei Nationalteams diskutiert. Eine klare fundamentale oder technische Einschätzung sowie der konkrete 14‑Tage-Kursverlauf fehlen.
IBM
Tagesperformance: +2,97 %
Tagesperformance: +2,97 %
Platz 2
Performance 1M: +18,01 %
Performance 1M: +18,01 %
Travelers Companies
Tagesperformance: -2,88 %
Tagesperformance: -2,88 %
Platz 3
Performance 1M: -1,03 %
Performance 1M: -1,03 %
Microsoft
Tagesperformance: +2,66 %
Tagesperformance: +2,66 %
Platz 4
Performance 1M: -1,50 %
Performance 1M: -1,50 %
3M
Tagesperformance: -2,54 %
Tagesperformance: -2,54 %
Platz 5
Performance 1M: +6,31 %
Performance 1M: +6,31 %
Caterpillar
Tagesperformance: -2,49 %
Tagesperformance: -2,49 %
Platz 6
Performance 1M: +9,71 %
Performance 1M: +9,71 %
Sherwin-Williams
Tagesperformance: -2,21 %
Tagesperformance: -2,21 %
Platz 7
Performance 1M: -6,85 %
Performance 1M: -6,85 %
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