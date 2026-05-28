Solo Stove, Hersteller der weltweit beliebtesten rauchfreien Feuerstelle, bringt den europäischen Verbrauchern eine bedeutende Markenerweiterung in den Bereichen Feuerstelle, Kochen und Kühlen

GRAPEVINE, Texas, 28. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Solo Stove, die Marke, die für die Herstellung der weltweit beliebtesten rauchfreien Feuerstellen bekannt ist, kündigte heute die nächste Phase ihrer europäischen Expansion an. Dazu gehören die neue Feuerstelle Summit Smokeless Fire Pit, die Steelfire Stainless Steel Griddle und die Windchill Cool Box, die jeweils in mehreren Größen erhältlich sind und sich für jede Garteneinrichtung oder für unterwegs eignen. Jedes Produkt spiegelt die neuesten Innovationen der Marke im Bereich der Tragbarkeit wider und wird in erstklassiger Qualität und mit der Langlebigkeit hergestellt, die europäische Verbraucher von ihrer Outdoor-Ausrüstung erwarten.

Solo Stove erweitert seine europäische Präsenz mit neuen Produkten in den Bereichen Feuerstelle, Kochen und Kühlen. Mit den neuen rauchfreien Feuerstellen der Summit Series, den Steelfire-Edelstahl-Grillplatten und den Windchill-Kühlboxen mit Klimatisierungs- und Nebelkühlfunktion wertet das Unternehmen jede Outdoor-Veranstaltung auf.

Eine neue, von Solo Stove in Auftrag gegebene Studie ergab, dass über 60 % der europäischen Verbraucher mehrmals pro Woche Zeit in ihrem Außenbereich verbringen, und drei von vier sagen, dass sie diese Zeit gerne mit Familie und Freunden verbringen. Für Solo Stove ist die Gelegenheit klar: den Menschen helfen, überall im Freien bedeutungsvolle Momente zu schaffen, mit einem kompletten Sortiment, das für jede Gelegenheit eine passende Lösung bietet. Das erweiterte europäische Portfolio der Marke umfasst nun die Bereiche Feuerstelle, Kochen und Kühlen und baut auf der Führungsposition bei rauchfreien Feuerstellen auf, während es europäischen Gastgebern die Möglichkeit bietet, ihr Outdoor-Erlebnis zu verbessern.

Die neue europäische Produktpalette

Rauchlose Feuerstellen der Summit Series

Im Mittelpunkt der Markteinführung steht die Summit Series, die fortschrittlichste Generation rauchfreier Feuerstellen von Solo Stove und ein neuer Maßstab für Feuererlebnisse im Garten. Mit der zum Patent angemeldeten Quick-Strike-Technologie für schnelles, einfaches Anzünden und der verbesserten Signature Flame von Solo Stove liefert die Serie ein größeres, helleres und faszinierenderes Feuer. Die Summit Series ist in zwei Größen erhältlich: 19,5 Zoll (für 4 bis 6 Personen) und 24 Zoll (für 5 bis 7 Personen). Sie ist eine kategoriebestimmende Serie, die für jeden Außenbereich das passende Modell bietet.