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    Besonders beachtet!

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    IBM Aktie steigt auf 226,83€ - 28.05.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die IBM Aktie bisher um +3,09 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der IBM Aktie.

    Besonders beachtet! - IBM Aktie steigt auf 226,83€ - 28.05.2026
    Foto: Thiago Prudencio - DAX/dpa

    IBM ist ein globaler IT- und Beratungsanbieter mit Fokus auf Hybrid-Cloud, KI (Watson), Mainframes (z.B. zSystems), Software, IT-Services und Infrastruktur. Starke Position im Enterprise-Segment, besonders bei Großkunden und regulierten Branchen. Wichtige Konkurrenten: Microsoft, AWS, Google Cloud, Accenture. USP: tiefe Mainframe-Expertise, Legacy-Modernisierung, Hybrid-Cloud-Ansatz via Red Hat.

    IBM aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 28.05.2026

    Die IBM Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +3,09 % auf 226,83. Damit gewinnt die Aktie +6,80  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,14 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der IBM Aktie. Nach einem Plus von +2,14 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 226,83. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

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    In den letzten drei Monaten verzeichnete die IBM Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

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    Allein seit letzter Woche ist die IBM Aktie damit um +20,15 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +18,01 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von IBM einen Rückgang von -15,77 %.

    Während IBM heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der Dow Jones bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,04 %.

    IBM Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +20,15 %
    1 Monat +18,01 %
    3 Monate +13,77 %
    1 Jahr -5,58 %
    Stand: 28.05.2026, 22:00 Uhr

    Informationen zur IBM Aktie

    Es gibt 940 Mio. IBM Aktien. Damit ist das Unternehmen 212,98 Mrd.EUR € wert.

    Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 28.05.2026


    Top- und Flop-Aktien am 28.05.2026 im Dow Jones.

    Börsen Update USA - 28.05. - US Tech 100 stark +0,89 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    TecDAX zündet, DAX schwächelt: Nebenwerte und US-Börsen im Aufwind


    Die Börsen zeigen heute ein gemischtes Bild: Während der DAX schwächelt, ziehen Nebenwerte und Technologietitel an – vor allem der TecDAX sticht deutlich hervor.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,33 %. Cisco Systems notiert im Minus, mit -1,34 %. Microsoft notiert im Plus, mit +2,86 %. Oracle legt um +6,28 % zu Hewlett Packard Enterprise notiert im Plus, mit +1,63 %.

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    Ob die IBM Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur IBM Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    IBM

    +3,08 %
    +20,15 %
    +18,01 %
    +13,77 %
    -5,58 %
    +82,26 %
    +93,40 %
    +66,99 %
    +2.132,28 %
    ISIN:US4592001014WKN:851399
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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