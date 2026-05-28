Aktien New York Schluss
Rekorde - Hoffnung auf verlängerte Waffenruhe in Nahost
- Wall Street Rekorde wegen Aussicht auf Waffenruhe
- S&P 500 und Nasdaq erreichten Höchststände dank KI
- Vorläufige Einigung US Iran noch nicht bestätigt
NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street hat am Donnerstag die Aussicht auf eine verlängerte Waffenruhe im Iran-Krieg erneut für Rekorde gesorgt. Sowohl der marktbreite Aktienindex S&P 500 als auch die technologielastigen Börsenbarometer Nasdaq 100 und Nasdaq Composite erreichten Höchststände. Die Indizes profitierten dabei auch von positiven Unternehmensnachrichten rund um Künstliche Intelligenz.
Unterhändler aus den Vereinigten Staaten und dem Iran haben laut US-Kreisen eine vorläufige Einigung zu einem Rahmenabkommen erzielt. Präsident Donald Trump muss aber noch seine Zustimmung geben, wie das Nachrichtenportal "Axios" unter Berufung auf zwei US-Beamte berichtete. Kreise bestätigten auf Nachfrage den Inhalt des Medienberichts. Iranischen Angaben zufolge ist eine vorläufige Einigung auf ein Rahmenabkommen zum Iran-Krieg zwischen Teheran und Washington hingegen bislang weder fertiggestellt noch bestätigt.
Der S&P 500 stieg um 0,58 Prozent auf 7.563,63 Punkte. Für den viel beachteten Nasdaq 100 ging es um 0,84 Prozent auf 30.223,89 Punkte nach oben, der umfassendere Nasdaq Composite legte um 0,91 Prozent zu. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial hingegen schloss nur 0,05 Prozent höher bei 50.668,97 Punkten./la/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Navan Registered (A) Aktie
Die Navan Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,45 % und einem Kurs von 19.511 auf Nasdaq (15. Januar 2025, 01:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Navan Registered (A) Aktie um +6,90 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +25,83 %.
Die Marktkapitalisierung von Navan Registered (A) bezifferte sich zuletzt auf 4,12 Mrd..
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Dow Jones - CG3AA2 - US2605661048
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Dow Jones. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Musste mir als Fußball-Fan den Chart von VW angeschaut - der sieht nach Test des Bodens aus, wobei der VFL Abstieg vieles symbolisiert was in Deutschland falsch läuft. 2 Neulinge in der Bundesliga ersetzen z.B " stupid german money aus Wolfsburg" und haben das mit bescheidenen Mitteln geschafft.
Nur eine kurzes update: