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    KI-Boom sorgt bei Dell für glänzende Geschäfte - Aktie legt um ein Viertel zu

    Für Sie zusammengefasst
    • Dell erwartet 60 Milliarden Dollar Umsatz mit KI-Servern
    • Prognose für Erlöse auf 165 bis 169 Milliarden Dollar
    • Quartalsumsatz KI-Server plus 757 Prozent auf 16,1 Mrd
    KI-Boom sorgt bei Dell für glänzende Geschäfte - Aktie legt um ein Viertel zu
    Foto: Arne Dedert - DPA

    ROUND ROCK (dpa-AFX) - Der US-Computerkonzern Dell < US24703L2025> rechnet getrieben vom Boom der Künstlichen Intelligenz (KI) mit einem noch besseren Geschäftsjahr als Experten bereits erwartet hatten. Der Umsatz mit KI-Servern werde 2026/27 bei 60 Milliarden US-Dollar liegen, teilte das Unternehmen am Donnerstag nach dem New Yorker Börsenschluss mit. Zuvor hatte die Prognose um zehn Milliarden Dollar niedriger gelegen. Insgesamt rechnet Dell bei den Erlösen jetzt mit 165 bis 169 Milliarden Dollar nach 138 bis 142 zuvor. Die Dell bereits seit einiger Zeit als einer der KI-Gewinner sehenden Experten erwarten bisher das obere Ende der alten Spanne.

    Auch beim Gewinn je Aktie wurde Dell optimistischer. Dort rechnet das Unternehmen nun mit einer Spannenmitte von 17,9 Dollar und damit fünf Dollar mehr als zuvor. Analysten rechnen hier noch mit 13,14 Dollar.

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    Im ersten Geschäftsquartal war der Umsatz mit KI-Servern im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 757 Prozent auf 16,1 Milliarden Dollar nach oben gesprungen. Die Erlöse der entsprechenden Sparte ISG legten immerhin noch um 181 Prozent ebenfalls auf einen Rekordwert zu. Dagegen verblasste der eigentlich sehr ordentliche Umsatzanstieg in der Sparte CSG, zu der auch Personalcomputer gehören, von 17 Prozent auf 14,6 Milliarden Dollar. Der Gewinn legte unter dem Strich um 256 Prozent auf 3,4 Milliarden Dollar zu. Auch mit den Quartalszahlen übertraf Dell die Marktwartungen deutlich.

    Anleger zeigten sich begeistert. Die Aktie des Unternehmens sprang im nachbörslichen Handel um bis zu ein Fünftel nach oben. Schon im regulären Geschäft hatte sie erneut ein Rekordhoch erreicht. Das Plus seit Jahresanfang liegt bei gut 150 Prozent, der S&P 500 bringt es nur auf 10,5 Prozent. Beim Börsenwert ist Dell mit 206 Milliarden Dollar auf Basis des Schlusskurse vom Donnerstag dennoch verglichen mit den Platzhirschen der Technologiebranche ein Zwerg. Einige von ihnen wie zum Beispiel Microsoft und Alphabet bewegen sich bereits im Bereich von mehreren Billionen Dollar./he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Dell Technologies Registered (C) Aktie

    Die Dell Technologies Registered (C) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,50 % und einem Kurs von 7.564 auf Ariva Indikation (28. Mai 2026, 22:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Dell Technologies Registered (C) Aktie um +36,29 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +56,35 %.

    Die Marktkapitalisierung von Dell Technologies Registered (C) bezifferte sich zuletzt auf 109,15 Mrd..

    Dell Technologies Registered (C) zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 2,5200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0000 %.




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