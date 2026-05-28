PLEASANTON, Kalif., 28. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) kündigte heute Veeva Falcon an, eine Agentenplattform und Standardagenten für die wichtigsten Arzneimittelentwicklungsprozesse im Bereich Life Sciences. Falcon arbeitet mit Veeva Development Cloud Anwendungen in den Bereichen Klinik, Regulierung und Sicherheit zusammen, um die Kosten zu senken, die Geschwindigkeit zu erhöhen und die Einhaltung von Vorschriften für Biopharmaunternehmen jeder Größe zu gewährleisten. Die anfänglichen Schwerpunktbereiche sind die Entgegennahme und Qualitätskontrolle von Prüfungsunterlagen, die Korrespondenz mit den Gesundheitsbehörden im Bereich Regulierung sowie die Triage und Entgegennahme von Sicherheitsfällen.

Veeva Falcon arbeitet mit den klinischen, regulatorischen und Sicherheitsanwendungen von Veeva zusammen, für eine schnellere und günstige Arzneimittelentwicklung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

„Falcon ist eine wichtige Initiative für Veeva und unser erstes Angebot im Bereich der agentengestützten Arbeit", so Peter Gassner, Gründer und Geschäftsführer von Veeva Systems. „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit unseren Kunden und darauf, der Industrie dabei zu helfen, mit Falcon die Kosten zu senken und die Geschwindigkeit der Arzneimittelentwicklung zu erhöhen."

Falcon ist für Early Adopter ab November 2026 verfügbar und ist Teil von Veeva AI, den branchenspezifischen KI-Lösungen von Veeva für Life Sciences.

Informationen zu Veeva Systems

Veeva liefert die Industry Cloud für die Lebenswissenschaften mit Software, KI, Daten und Beratung. Veeva hat sich der Innovation, der Produktqualität sowie dem Kundenerfolg verschrieben und betreut mehr als 1500 Kunden, von den weltweit größten Pharmaunternehmen bis hin zu aufstrebenden Biotech-Unternehmen. Als Public Benefit Corporation ist Veeva bestrebt, die Interessen aller Stakeholder in Einklang zu bringen, darunter Kunden, Beschäftigte, Aktionäre sowie die Branchen, denen das Unternehmen dient. Weitere Informationen finden Sie auf veeva.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen von Veeva

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen zu den Produkten und Dienstleistungen von Veeva sowie zu den erwarteten Ergebnissen oder Vorteilen aus der Nutzung unserer Produkte und Dienstleistungen. Diese Aussagen beruhen auf unseren derzeitigen Erwartungen. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den Angaben in dieser Pressemitteilung abweichen, und wir sind nicht verpflichtet, solche Aussagen zu aktualisieren. Es gibt zahlreiche Risiken, die sich negativ auf unsere Ergebnisse auswirken können, einschließlich der Risiken und Ungewissheiten, die in unserem Formular 10-K für das am 31. Januar 2026 endende Geschäftsjahr, das Sie hier finden (eine Zusammenfassung der Risiken, die sich auf unser Geschäft auswirken können, finden Sie auf den Seiten 13 und 14), und in unseren nachfolgenden SEC-Einreichungen, auf die Sie unter sec.gov zugreifen können, aufgeführt sind.

Kontakt:



Deivis Mercado

Veeva Systems

925-226-8821

deivis.mercado@veeva.com

Jeremy Whittaker

Veeva Systems

+49-695-095-5486

jeremy.whittaker@veeva.com

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Die Veeva Systems Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,72 % und einem Kurs von 164,4USD auf NYSE (28. Mai 2026, 23:05 Uhr) gehandelt.