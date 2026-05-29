First Phosphate kündigt eine nicht vermittelte Privatplatzierung für bestehende Investoren an

Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec – 28. Mai 2026 / IRW-Press / First Phosphate Corp. („First Phosphate“ oder das „Unternehmen“) (CSE: PHOS) (OTCQX: FRSPF) (OTCQX ADR: FPHOY) (FWB: KD0) freut sich, eine nicht vermittelte Privatplatzierung für bestehende Investoren bekannt zu geben, mit der ein Bruttoerlös von mindestens 5.000.000 $ erzielt werden soll (das „Angebot“)

Das Angebot besteht voraussichtlich aus einer beliebigen Kombination aus:

Hard-Dollar-Einheiten des Unternehmens („Hard-Dollar-Einheit“) zu einem Preis von 2,00 $ pro Hard-Dollar-Einheit (das „Hard-Dollar-Einheit-Angebot“), wobei jede Hard-Dollar-Einheit sich zusammensetzt aus: (i) einer Stammaktie am Kapital des Unternehmens („Stammaktie“) und (ii) einem Stammaktienkaufwarrant („Warrant“), wobei jeder Warrant bis zum 31. Dezember 2026 zum Ausübungspreis von 2,50 $ pro Stammaktie ausgeübt werden kann, vorbehaltlich eines vorgezogenen Verfallsdatums (wie nachstehend definiert).

Flow-Through-Aktien des Unternehmens („Flow-Through-Aktien“) zu einem Preis von 2,00 $ pro Aktie („Flow-Through-Angebot“); und

Der gesamte Bruttoerlös aus dem Flow-Through-Angebot wird für allgemeine Explorationsausgaben im Zusammenhang mit den Projekten des Unternehmens in Québec verwendet, die als kanadische Explorationsausgaben im Sinne von Absatz 66(15) des Einkommensteuergesetzes (Income Tax Act, Canada) (nachfolgend „ITA“), die als für den Critical Mineral Exploration Tax Credit (CMETC) in Frage kommende „Flow-Through-Ausgaben für den Abbau kritischer Mineralien“ im Sinne dieses Begriffs in Absatz 127(9) des ITA gelten. Der Nettoerlös aus dem Hard-Dollar-Einheit-Angebot wird für Erschließungsaktivitäten, als Working Capital sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. Es wird erwartet, dass das Angebot am oder um den 12. Juni 2026 oder an einem anderen vom Unternehmen festgelegten Datum bzw. Daten abgeschlossen wird. Alle im Rahmen des Angebots ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen.