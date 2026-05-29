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    Meine akademische Geschichte mit China | Helwig Schmidt-Glintzer

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    Möglichkeit, Kreativität und Offenheit prägen die chinesische Kultur

    BEIJING, 29. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Ein Nachrichtenbericht von Global Times:

    【Helwig Schmidt-Glintzer, deutscher emeritierter Professor für ostasiatische Literatur und Kultur an der Universität Göttingen】

    Heute erlebe ich, dass es nach wie vor sehr schwierig ist, der Öffentlichkeit in Europa China verständlich zu machen. Es gibt so viele Vorurteile und so viele falsche Vorstellungen.

    Ich hoffe, dass die Menschen spüren, dass die chinesische Kultur und die chinesische Tradition so reichhaltig sind. Die Möglichkeiten, die Kreativität und die Offenheit Chinas sind meiner Meinung nach immer noch charakteristisch für die chinesische Kultur. Dies ist ein großer Vorteil für die ganze Welt. 

    Für uns in Europa wäre es besser, dies zu sehen und Chinastudien zu betreiben, so wie ich es seit mehr als 50 Jahren tue, immer neue Dinge zu lernen und meine Erkenntnisse und Ansichten zu korrigieren, und auch die Ansichten der anderen über China und auch über die Menschheit im Allgemeinen zu verstehen.

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/meine-akademische-geschichte-mit-china--helwig-schmidt-glintzer-moglichkeit-kreativitat-und-offenheit-pragen-die-chinesische-kultur-302785116.html





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