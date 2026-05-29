4.000 % Kursgewinn nicht genug? SanDisk, BioNTech, Standard Uranium 60 % in einem Monat, 600 % in sechs Monaten und 4.000 % innerhalb eines Jahres. Dennoch fehlt bei der Aktie von SanDisk von einer größeren Korrektur jede Spur. Auch jetzt heben Analysten das Kursziel noch kräftig an und wechseln in das Lager der …



