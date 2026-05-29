Siemens Energy und DroneShield im Rampenlicht – startet HPQ Silicon jetzt voll durch? Während Washington und Teheran nach Monaten des Iran-Krieges nach eigenen Angaben kurz vor einem Waffenstillstandsabkommen stehen, das die Straße von Hormus wieder öffnen soll, durch die ein Fünftel der weltweiten Energieflüsse transportiert wird, …



