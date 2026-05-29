US-Militär dementiert Abschuss einer US-Drohne

Die den Iranischen Revolutionsgarden nahestehende Nachrichtenagentur Tasnim hatte zuvor unter Berufung auf eine Militärquelle gemeldet, eine Rakete habe eine US-Drohne nahe der südlichen Hafenstadt Buschehr abgeschossen. Die Angaben beider Seiten ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

TEHERAN (dpa-AFX) - Das US-Militär hat iranische Berichte über eine angeblich über dem Persischen Golf abgeschossene US-Drohne dementiert. Die Berichte seien falsch, die US-Luftwaffe habe keine Verluste zu verzeichnen, teilte das zuständige Regionalkommando (Centcom) in der Nacht auf der Plattform X mit.

Die iranische Nachrichtenagentur Fars meldete in der Nacht, die in der gleichnamigen Provinz Buschehr stationierte Luftabwehr habe auf ein Flugobjekt über dem Persischen Golf gefeuert.

Das US-Militär hatte iranischen Angaben zufolge in der Nacht zu Donnerstag einen Bereich des Flughafens in der Stadt Bandar Abbas an der Straße von Hormus attackiert. Zuvor sollen die Revolutionsgarden - Irans Elitestreitmacht - mit Warnschüssen zwei Schiffe in der Meerenge zum Umkehren gezwungen und die US-Angriffe ausgelöst haben. Nach Angaben des US-Militärs galt der Angriff im Bereich von Bandar Abbas einem für die Drohnen verantwortlichen Kontrollzentrum.

Bereits Anfang der Woche war es in der Straße von Hormus trotz der im Iran-Krieg geltenden Waffenruhe und den laufenden Verhandlungen zur Beendigung des Konflikts zu gegenseitigem Beschuss gekommen./ln/DP/stk



