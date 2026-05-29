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    WOCHENVORSCHAU

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    Termine bis 11. Juni 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • EZB Zinsentscheid 11. Juni und US Erzeugerpreise
    • Hauptversammlungen Evonik Volkswagen Adobe Netflix
    • Breite Konjunkturdaten BIP Verbraucherpreise USA EU
    WOCHENVORSCHAU - Termine bis 11. Juni 2026
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Donnerstag, den 11. Juni

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    --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 29. MAI

    TERMINE UNTERNEHMEN
    08:30 DEU: Chemieverband VCI, Bericht zum ersten Quartal, Frankfurt/M. 10:00 DEU: Bet-at-Home.com, Hauptversammlung
    10:30 ESP: Iberdrola, Hauptversammlung
    14:00 FRA: Totalenergies, Hauptversammlung
    15:00 IRL: Flutter Entertainment, Hauptversammlung

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 5/26
    01:30 JPN: Arbeitslosenquote 4/26
    01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 4/26
    01:50 JPN: Industrieproduktion 4/26 (vorläufig)
    07:00 FIN: BIP Q1/26
    08:00 DEU: Außenhandelspreise 4/26
    08:00 NOR: Arbeitslosenquote 5/26
    08:00 SWE: BIP Q1/26
    08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 4/26
    08:00 DNK: Arbeitslosenquote 4/26
    08:45 FRA: Konsumausgaben 4/26
    08:45 FRA: Verbraucherpreise 5/26 (vorläufig)
    08:45 FRA: BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung)
    09:00 CZS: BIP Q1/26 (1. Veröffentlichung)
    09:00 ESP: Verbraucherpreise 5/26 (vorläufig)
    09:30 POL: Verbraucherpreise 5/26 (vorläufig)
    09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 5/26
    10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 5/26 10:00 ITA: Arbeitslosenquote 4/26
    11:00 BEL: BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung)
    11:00 ITA: Verbraucherpreise 5/26 (1. Veröffentlichung) 12:00 IRL: Verbraucherpreise 5/26 (1. Veröffentlichung) 12:00 PRT: BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung(
    12:00 PRT: Verbraucherpreise 5/26 (1. Veröffentlichung) 12:00 ITA: BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung)
    14:00 DEU: Verbraucherpreise 5/26 (1. Veröffentlichung) 14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 4/26 (vorläufig)
    15:45 USA: MNI Chicago PMI 5/26

    SONSTIGE TERMINE
    LTU: Frühjahrstagung der Parlamentarischen Versammlung der Nato, Vilnius

    SGP: Sicherheitskonferenz Shangri-La-Dialog, Singapur
    Hunderte Minister, Militärs und Experten aus aller Welt diskutieren über aktuelle Bedrohungslagen. Veranstalter ist das Internationale Institut für Strategische Studien (IISS).

    BEL: Ungarns neuer Ministerpräsident Peter Magyar in Brüssel: Treffen mit EU-Kommissionspräsidentin
    --------------------------------------------------------------------------------------- SONNTAG, DEN 31. MAI

    TERMINE KONJUNKTUR
    03:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/26


    --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 1. JUNI

    TERMINE UNTERNEHMEN
    10:00 DEU: Friedrich Vorwerk, Hauptversammlung
    13:30 DEU: Basler, Hauptversammlung

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:50 JPN: Investitionen Q1/26
    02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/26 (2. Veröffentlichung) 03:45 CHN: RatingDog PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/26
    09:00 CHE: BIP Q1/26
    09:15 ESP: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/26 (2. Veröffentlichung) 09:30 POL: BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung)
    09:45 ITA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/26
    09:50 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/26 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: Geldmenge M3 4/26
    10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/26 (2. Veröffentlichung) 11:00 BEL: Arbeitslosenquote 4/26
    12:00 PRT: Industrieproduktion 4/26
    15:45 USA. S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/26 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 5/26
    16:00 USA: Bauinvestitionen 4/26

    SONSTIGE TERMINE
    CHE: Jahreskonferenz der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO), Genf

    --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 2. JUNI

    TERMINE UNTERNEHMEN
    10:00 DEU: Deutsche Beteiligungs AG, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Flatexdegiro, Hauptversammlung
    10:00 DEU: HelloFresh, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Hypoport, Hauptversammlung
    10:00 DEU: VDMA, Auftragseingang 4/26
    10:30 DEU: Signal Iduna, Bilanz-Pk, Hamburg
    11:00 DEU: Teamviewer AG, Hauptversammlung

    USA: Microsoft-Entwicklerkonferenz Build, San Francisco
    TERMINE KONJUNKTUR
    09:00 SPA: Arbeitsmarktdaten 5/26
    10:30 GBR: Geldmenge M4 4/26
    10:30 GBR: Konsumentenkredite 4/26
    11:00 EUR: Verbraucherpreise 5/26
    16:00 USA: JOLTS, Offene Stellen 4/26

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Fortsetzung Ostdeutsches Wirtschaftsforum unter dem Motto «Eine neue (Un) Ordnung» - mit Bundeskanzler Friedrich Merz, Bad Saarow +09.10 Der Staat der Zukunft: Digitale Transformation als Wachstumsmotor für Deutschland und die ostdeutschen Regionen, Keynote: Karsten Wildberger, Bundesminister für Digitales und Staatsmodernisierung +09.55 Keynote: Bundeskanzler Merz

    10:00 DEU: Hybrid-Jahres-Pk Verband der Bahnindustrie in Deutschland (VDB) zu Bilanz Geschäftsjahr 2025, aktuellen Entwicklungen und Forderungen mit mit VDB-Präsident Andre Rodenbeck und der VDB-Geschäftsführung

    DEU: Abschluss Global Solutions Summit 2026

    --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 3. JUNI

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:30 AUT: Voestalpine, Jahreszahlen
    10:00 DEU: Instone Real Estate, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Procredit Holding AG, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Cewe Stiftung, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Suss Mircotec, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Hauptversammlung DWS Group, Frankfurt/M.
    10:00 DEU: Hamborner Reit, Hauptversammlung
    10:00 DEU: MBB SE, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Ströer, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Evonik Hauptversammlung (online), Essen
    10:00 DEU: Adesso, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Salzgitter, Hauptversammlung
    10:30 DEU: Indus Holding, Hauptversammlung
    11:00 DEU: Leifheit, Hauptversammlung
    12:45 IRL: Medtronic, Q4-Zahlen
    14:30 FRA: Air France-KLM, Hauptversammlung
    16:00 USA: Abercrombie & Fitch, Hauptversammlung
    16:00 USA: Palantir, Hauptversammlung
    19:00 USA: Lyft, Hauptversammlung
    22:00 INT: Broadcom, Inc., Q2-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    DEU: Deutsche Börse, Überprüfung der DAX-Indizes
    DEU: Gerresheimer , Hauptversammlung
    USA: Macy's, Q1-Zahlen
    gegen Mittag DEU: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), Neuzulassungszahlen 5/26
    TERMINE KONJUNKTUR
    03:45 CHN: RatingDog Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26 09:15 SPA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26
    09:45 ITA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26
    09:50 FRA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Erzeugerpreise 4/26
    13:00 USA: MBY Hypothekenanträge
    14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 5/26
    15:45 USA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26
    16:00 USA: Auftragseingang Industrie 4/26
    16:00 USA: ISM-Dienstleistungsindex 5/26
    16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 4/26 (2. Veröffentlichung) 20:00 USA: Fed, Beige Book

    SONSTIGE TERMINE
    08:45 DEU: Urteil erwartet im BGH-Verfahren um eine Rückkehrpflicht für Mietwagen, Karlsruhe

    10:30 DEU: Hybrid-Pk Handelsverband Deutschland (HDE) mit Vorstellung des HDE-Online-Monitors 2026, Berlin

    BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission präsentiert Frühlingspaket des Europäischen Semesters, Brüssel

    BEL: Green Week 2026, Brüssel
    Jährliche Konferenz der Europäischen Kommission zur Umweltpoltik

    09:00 FRA: OECD veröffentlicht Wirtschaftsausblick, Paris

    RUS: Russland veranstaltet St. Petersburger Internationales Wirtschaftsforum (SPIEF), St. Petersburg

    --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 4. JUNI

    TERMINE UNTERNEHMEN
    10:00 DEU: Auto1, Hauptversammlung
    10:00 DEU: LPKF, Hautversammlung
    DEU: mwb fairtrade Wertpapierhandel, Jahreszahlen
    DEU: Mühlbauer Holding, Jahreszahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    09:00 SPA: Industrieproduktion 4/26
    09:30 DEU: Einkaufsmanagerindex Bausektor 5/26
    10:00 GBR: Einkaufsmanagerindex Bausektor 5/26
    11:00 EUR: Einzelhandel 4/26
    14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe
    14:30 USA: Produktivität Q1 (2. Veröffentlichung)

    SONSTIGE TERMINE
    ---

    --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 5. JUNI

    TERMINE UNTERNEHMEN
    09:30 SWE: Verve, Hauptversammlung
    14:00 DEU: Berliner Effektengesellschaft, Hauptversammlung DEU: Convalue, Jahreszahlen
    DEU: Defama, Q1-Zahlen
    DEU: Horus, Jahreszahlen
    DEU: Tradegate, Hauptversammlung
    DEU: Viscom, Hauptversammlung
    USA: Airbnb, Hauptversammlung
    USA: Alphabet, Hauptversammlung
    USA: Netflix, Hauptversammlung

    TERMINE KONJUNKTUR
    08:45 FRA: Handelsbilanz 4/26
    08:45 FRA: Industrieproduktion 4/26
    11:00 EUR: BIP Q1/26 (3. Veröffentlichung)
    11:00 ITA: Einzelhandelsumsatz
    14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 5/26
    21:00 USA: Konsumentenkredite 4/26

    SONSTIGE TERMINE
    LVA: Jahrestreffen der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (bis 07.06.)

    --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 8. JUNI

    TERMINE UNTERNEHMEN
    10:00 DEU: Secunet Security Networks, Hauptversammlung DEU: OHB, Hauptversammlung
    DEU: Paragon, Jahreszahlen
    USA: Coreweave, Hauptversammlung
    USA: Reddit, Hauptversammlung

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:50 JPN: BIP Q1/26 (detailliert)
    08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 4/26
    10:30 EUR: Sentix-Investorenvertrauen 6/26

    SONSTIGE TERMINE
    17:00 DEU: Diskussionsveranstaltung OECD Berlin und BDI zu «Grundlagen für Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland und der OECD»

    --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 9. JUNI

    TERMINE UNTERNEHMEN
    09:00 DEU: SHW, Hauptversammlung
    10:00 DEU: SMA Solar, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Westwing Group, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Jenoptik, Jahreszahlen
    14:00 DEU: Krones, Hauptversammlung
    15:00 USA: Biogen, Hauptversammlung
    19:00 NLD: Stellantis, Hauptversammlung

    TERMINE KONJUNKTUR
    CHN: Handelsbilanz 5/26
    06:30 NLD: Verbraucherpreise 5/26
    08:00 DEU: Handelsbilanz 4/26
    08:00 DEU: Industrieproduktion 4/26
    08:00 FIN: Handelsbilanz 4/26 (vorläufig)
    08:00 ROU: Handelsbilanz 4/26
    14:30 USA: Handelsbilanz 4/26
    16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 5/26
    16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 4/26 (endgültig)

    SONSTIGE TERMINE
    10:00 DEU: Bundesverfassungsgericht verhandelt über Klagen gegen Sonderkündigungsrecht für Fernsehverträge, Karlsruhe

    EST: Treffen der Regierungschef der nordischen und baltischen Staaten (NB8), Tallinn

    LUX: Treffen der EU-Minister für Telekommunikation, Luxemburg

    --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 10. JUNI

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:30 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Jahreszahlen
    08:30 NLD: NXP Semiconductors, Hauptversammlung
    09:00 SWE: Volvo AB, Kapitalmarkttag
    09:30 DEU: Evonik, «Innovationspressekonferenz» (online), Essen 10:00 DEU: Patrizia, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Formycon, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Renk, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Medios, Hauptversammlung
    10:00 AUT: AMS Osram AG, Hauptversammlung
    11:00 DEU: Hawesko, Hauptversammlung
    14:00 USA: Nasdaq, Hauptversammlung
    15:00 USA: Caterpillar, Hauptversammlung
    15:00 DEU: Volkswagen Group, ESG Conference 2026 (online) 16:00 USA: American Airlines Group, Hauptversammlung
    19:00 USA: Target, Hauptversammlung

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:50 JPN: Erzeugerpreise 5/26
    03:30 CHN: Erzeugerpreise 5/26
    03:30 CHN: Verbraucherpreise 5/26
    08:00 DNK: Verbraucherprise 5/26
    08:00 NOR: Verbraucherpreise 5/26
    09:00 AUT: Industrieproduktion 4/26
    10:00 ITA: Industrieproduktion 4/26
    11:00 GRC: Industrieproduktion 4/26
    11:00 GRC: Verbraucherpreise 5/26
    14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid
    14:30 USA: Verbraucherpreise 5/26
    14:30 USA: Realeinkommen 5/26
    18:00 RUS: Verbraucherpreise 5/26

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung (ILA), Berlin-Schönefeld

    DEU: BDEW Kongress 2026, Berlin
    Branchentreffen des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft + 9.30 Uhr Eröffnungsrede BDEW-Hauptgeschäftsführerin Kerstin Andreae + 13.50 Uhr: Rede Wirtschaftsministerin Katherina Reiche

    BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission legt Energie-Paket vor, Brüssel

    --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 11. JUNI

    TERMINE UNTERNEHMEN
    10:00 DEU: HHLA, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Evotec, Hauptversammlung
    10:15 DEU: Jahres-Pk Sennheiser, Wedemark
    17:00 USA: Hasbro, Hauptversammlung
    19:00 USA: Zoom Video Communications, Hauptversammlung 22:00 USA: Adobe, Q2-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    USA: Honeywell International (Investor Day)
    TERMINE KONJUNKTUR
    08:00 SWE: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig)
    12:00 IRL: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig)
    14:15 EUR: EZB Zinsentscheid
    14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
    14:30 USA: Erzeugerpreise 5/26

    SONSTIGE TERMINE
    09:00 DEU: BGH verhandelt zu Ersatzanspruch wegen Kosten einer Schufa-Bonitätsauskunft
    DEU: Bundestag
    +09.00 Regierungserklärung von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zum bevorstehenden EU-Gipfel
    10:00 DEU: Innovationstag Mittelstand des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWE)
    15:00 DEU: Tag des Familienunternehmens
    u.a. mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) und Digitalminister Karsten Wildberger (CDU) + 16.00 Rede Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU)

    DEU: Fortsetzung BDEW Kongress 2026, Berlin
    Branchentreffen des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft, u.a. mit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD), Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) sowie Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD).
    LUX: Treffen der Euro-Gruppe

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