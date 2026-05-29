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    TAGESVORSCHAU

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    Termine am 29. Mai 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • Unternehmensversammlungen und Quartalsberichte
    • Konjunkturdaten aus Europa, Japan und den USA
    • NATO-Tagung und Shangri-La Sicherheitskonferenz
    TAGESVORSCHAU - Termine am 29. Mai 2026
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 29. Mai

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    TERMINE UNTERNEHMEN
    08:30 DEU: Chemieverband VCI, Bericht zum ersten Quartal, Frankfurt/M. 10:00 DEU: Bet-at-Home.com, Hauptversammlung
    10:30 ESP: Iberdrola, Hauptversammlung
    14:00 FRA: Totalenergies, Hauptversammlung
    15:00 IRL: Flutter Entertainment, Hauptversammlung

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 5/26
    01:30 JPN: Arbeitslosenquote 4/26
    01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 4/26
    01:50 JPN: Industrieproduktion 4/26 (vorläufig)
    07:00 FIN: BIP Q1/26
    08:00 DEU: Außenhandelspreise 4/26
    08:00 NOR: Arbeitslosenquote 5/26
    08:00 SWE: BIP Q1/26
    08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 4/26
    08:00 DNK: Arbeitslosenquote 4/26
    08:45 FRA: Konsumausgaben 4/26
    08:45 FRA: Verbraucherpreise 5/26 (vorläufig)
    08:45 FRA: BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung)
    09:00 CZS: BIP Q1/26 (1. Veröffentlichung)
    09:00 ESP: Verbraucherpreise 5/26 (vorläufig)
    09:30 POL: Verbraucherpreise 5/26 (vorläufig)
    09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 5/26
    10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 5/26 10:00 ITA: Arbeitslosenquote 4/26
    11:00 BEL: BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung)
    11:00 ITA: Verbraucherpreise 5/26 (1. Veröffentlichung) 12:00 IRL: Verbraucherpreise 5/26 (1. Veröffentlichung) 12:00 PRT: BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung(
    12:00 PRT: Verbraucherpreise 5/26 (1. Veröffentlichung) 12:00 ITA: BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung)
    14:00 DEU: Verbraucherpreise 5/26 (1. Veröffentlichung) 14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 4/26 (vorläufig)
    15:45 USA: MNI Chicago PMI 5/26

    SONSTIGE TERMINE
    LTU: Frühjahrstagung der Parlamentarischen Versammlung der Nato, Vilnius

    SGP: Sicherheitskonferenz Shangri-La-Dialog, Singapur
    Hunderte Minister, Militärs und Experten aus aller Welt diskutieren über aktuelle Bedrohungslagen. Veranstalter ist das Internationale Institut für Strategische Studien (IISS).

    BEL: Ungarns neuer Ministerpräsident Peter Magyar in Brüssel: Treffen mit EU-Kommissionspräsidentin
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    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi





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    TAGESVORSCHAU Termine am 29. Mai 2026 Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 29. Mai ^ TERMINE UNTERNEHMEN 08:30 DEU: Chemieverband VCI, Bericht zum ersten Quartal, Frankfurt/M. 10:00 DEU: Bet-at-Home.com, Hauptversammlung 10:30 ESP: Iberdrola, Hauptversammlung 14:00 FRA: …
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