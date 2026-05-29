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    Jedes neunte Bier inzwischen alkoholfrei

    Für Sie zusammengefasst
    • Jeder neunte Liter Bier in Deutschland alkoholfrei
    • Alkoholfreier Bierkonsum stieg von 6 auf 9 Liter
    • Bier ohne Alkohol wird beliebtes Lifestylegetränk
    Jedes neunte Bier inzwischen alkoholfrei
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - In der Biernation Deutschland wird das Alkoholfreie immer populärer. Inzwischen ist jeder neunte Liter Bier, der in Deutschland getrunken wird, alkoholfrei. Das zeigen Zahlen vom Deutschen Brauer-Bund für 2025.

    Im Vor-Corona-Jahr 2019 war erst jeder zwölfte Liter Bier alkoholfrei. Der Pro-Kopf-Verbrauch von Bier lag im vergangenen Jahr bei rund 84 Litern, davon waren rund 9 Liter alkoholfrei.

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    Der Gesamtverbrauch an Bier sinkt recht rapide - vor 15 Jahren waren es noch rund 103 Liter pro Kopf. Der Verbrauch des Alkoholfreien steigt dagegen stetig - im Jahr 2011 trank jede und jeder in Deutschland im Schnitt erst 6 Liter alkoholfreies Bier.

    Bier ist als alkoholfreie Variante mehr Lifestylegetränk

    Der Abschied vom Bier als Bölkstoff geht voran, Bier gilt vielen zunehmend als erfrischendes, aber eben nicht betrunken machendes Lifestylegetränk. Die Zeiten, als hauptsächlich Autofahrer alkoholfreies Bier tranken, sind längst vorbei. Ein Argument fürs Alkoholfreie ist etwa auch die geringere Kalorienzahl.

    Bier ohne Alkohol gibt es schon seit Jahrzehnten, doch erst in den vergangenen rund zehn Jahren kam es nach einer gewissen Durststrecke richtig groß raus - als eine Art Erwachsenen-Limo.

    Der Ruf änderte sich völlig: Statt es als Notlösung zu sehen, ist es für mehr und mehr Menschen nun Modegetränk. Praktisch alle Marken und Sorten (Pils, Helles, Weißbier) gibt es mittlerweile in alkoholfreien Ausgaben./gth/DP/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Anheuser-Busch InBev Aktie

    Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,34 % und einem Kurs von 117,5 auf Lang & Schwarz (28. Mai 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Anheuser-Busch InBev Aktie um -2,22 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,63 %.

    Die Marktkapitalisierung von Anheuser-Busch InBev bezifferte sich zuletzt auf 126,47 Mrd..

    Anheuser-Busch InBev zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1603. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4200 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 84,00EUR. Von den letzten 7 Analysten der Anheuser-Busch InBev Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 68,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 94,00EUR was eine Bandbreite von -3,37 %/+33,58 % bedeutet.




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