🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDell Technologies Registered (C) AktievorwärtsNachrichten zu Dell Technologies Registered (C)

    KI-Server-Boom

    2477 Aufrufe 2477 0 Kommentare 0 Kommentare

    Dell explodiert: "Trump-Aktie" hebt nach Top-Zahlen 39 % ab!

    Dell liefert Zahlen, die selbst im KI-Boom herausstechen: Der Umsatz stieg um 88 %, der Umsatz mit KI-Servern sogar um 757 %. Und dann wäre da noch die Geschichte mit Trump. Die Aktie legete nachbörslich um 39 % zu.

    KI-Server-Boom - Dell explodiert: "Trump-Aktie" hebt nach Top-Zahlen 39 % ab!
    Foto: Monika Skolimowska - dpa

    Mit diesem Kurssprung hatte der Markt nicht gerechnet. Die Dell-Aktie schoss am Donnerstag nach Börsenschluss zeitweise um mehr 39 Prozent nach oben. Grund dafür waren Zahlen, die selbst im ohnehin heiß gelaufenen KI-Boom herausstechen.

    So meldete Dell für das Quartal bis zum 1. Mai einen bereinigten Gewinn je Aktie von 4,86 US-Dollar. Analysten hatten laut LSEG lediglich 2,94 US-Dollar erwartet. Der Umsatz lag bei 43,84 Milliarden US-Dollar statt der erwarteten 35,43 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem Wachstum von fast 88 Prozent im Vergleich zum Vorjahr – dem schnellsten Tempo seit der Rückkehr an die Börse im Jahr 2018.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nvidia Corporation!
    Short
    229,92€
    Basispreis
    1,49
    Ask
    × 12,33
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    196,99€
    Basispreis
    1,53
    Ask
    × 12,01
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der eigentliche Kurstreiber steckt in Rechenzentren: Dell baut Server mit Grafikprozessoren von Anbietern wie Nvidia. Der Umsatz mit KI-Servern sprang um 757 Prozent auf 16,1 Milliarden US-Dollar. Für das Gesamtjahr erwartet Dell nun einen KI-Umsatz von 60 Milliarden US-Dollar, zuvor waren es 50 Milliarden US-Dollar. Das entspräche einem Wachstum von 144 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

    Auch der Ausblick begeistert die Anleger. Für das laufende Quartal peilt Dell einen bereinigten Gewinn je Aktie von 4,80 US-Dollar sowie einen Umsatz zwischen 44 und 45 Milliarden US-Dollar an. Die Erwartungen lagen deutlich darunter. Für das Geschäftsjahr 2027 wurde die Prognose auf einen bereinigten Gewinn je Aktie von 17,90 US-Dollar und einen Umsatz von 165 bis 169 Milliarden US-Dollar erhöht.

    Brisantes Detail: Zu den Gewinnern des Kursfeuerwerks zählt auf dem Papier auch der amtierende US-Präsident Donald Trump. Laut Unterlagen des U.S. Office of Government Ethics wurde Trump im ersten Quartal Dell-Aktionär, berichtet der US-Nachrichtensender CNBC. Anfang des Monats sagte er bei einem Termin im Weißen Haus: "Go out and buy a Dell."

    Zusätzlich meldete das Pentagon am Mittwoch einen Fünfjahresvertrag mit Dell über 9,7 Milliarden US-Dollar für Microsoft-365-Produktivitätsdienste. Erst rund fünf Monate zuvor hatten Dell-Chef Michael Dell und seine Frau Susan 6,25 Milliarden US-Dollar für Trumps Accounts von 25 Millionen US-Kindern gespendet.

    Ganz ohne Schattenseite ist der Boom jedoch nicht. Dell verwies auf steigende Kosten und knappe Komponenten. Speicher, Prozessoren, Festplatten und andere Güter sind nach wie vor knapp. Doch vorerst zählt an der Börse nur eines: Dell ist plötzlich eine der heißesten KI-Wetten des Jahres.

    Exklusiv für wallstreetONLINE UserEröffnen Sie bis zum 30.06.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.

     


    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    KI-Server-Boom Dell explodiert: "Trump-Aktie" hebt nach Top-Zahlen 39 % ab! Dell liefert Zahlen, die selbst im KI-Boom herausstechen: Der Umsatz stieg um 88 %, der Umsatz mit KI-Servern sogar um 757 %. Und dann wäre da noch die Geschichte mit Trump. Die Aktie legete nachbörslich um 39 % zu.

    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     