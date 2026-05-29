Dell explodiert: "Trump-Aktie" hebt nach Top-Zahlen 39 % ab!

So meldete Dell für das Quartal bis zum 1. Mai einen bereinigten Gewinn je Aktie von 4,86 US-Dollar. Analysten hatten laut LSEG lediglich 2,94 US-Dollar erwartet. Der Umsatz lag bei 43,84 Milliarden US-Dollar statt der erwarteten 35,43 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem Wachstum von fast 88 Prozent im Vergleich zum Vorjahr – dem schnellsten Tempo seit der Rückkehr an die Börse im Jahr 2018.

Mit diesem Kurssprung hatte der Markt nicht gerechnet. Die Dell-Aktie schoss am Donnerstag nach Börsenschluss zeitweise um mehr 39 Prozent nach oben. Grund dafür waren Zahlen, die selbst im ohnehin heiß gelaufenen KI-Boom herausstechen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der eigentliche Kurstreiber steckt in Rechenzentren: Dell baut Server mit Grafikprozessoren von Anbietern wie Nvidia. Der Umsatz mit KI-Servern sprang um 757 Prozent auf 16,1 Milliarden US-Dollar. Für das Gesamtjahr erwartet Dell nun einen KI-Umsatz von 60 Milliarden US-Dollar, zuvor waren es 50 Milliarden US-Dollar. Das entspräche einem Wachstum von 144 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Auch der Ausblick begeistert die Anleger. Für das laufende Quartal peilt Dell einen bereinigten Gewinn je Aktie von 4,80 US-Dollar sowie einen Umsatz zwischen 44 und 45 Milliarden US-Dollar an. Die Erwartungen lagen deutlich darunter. Für das Geschäftsjahr 2027 wurde die Prognose auf einen bereinigten Gewinn je Aktie von 17,90 US-Dollar und einen Umsatz von 165 bis 169 Milliarden US-Dollar erhöht.

Brisantes Detail: Zu den Gewinnern des Kursfeuerwerks zählt auf dem Papier auch der amtierende US-Präsident Donald Trump. Laut Unterlagen des U.S. Office of Government Ethics wurde Trump im ersten Quartal Dell-Aktionär, berichtet der US-Nachrichtensender CNBC. Anfang des Monats sagte er bei einem Termin im Weißen Haus: "Go out and buy a Dell."

Zusätzlich meldete das Pentagon am Mittwoch einen Fünfjahresvertrag mit Dell über 9,7 Milliarden US-Dollar für Microsoft-365-Produktivitätsdienste. Erst rund fünf Monate zuvor hatten Dell-Chef Michael Dell und seine Frau Susan 6,25 Milliarden US-Dollar für Trumps Accounts von 25 Millionen US-Kindern gespendet.

Ganz ohne Schattenseite ist der Boom jedoch nicht. Dell verwies auf steigende Kosten und knappe Komponenten. Speicher, Prozessoren, Festplatten und andere Güter sind nach wie vor knapp. Doch vorerst zählt an der Börse nur eines: Dell ist plötzlich eine der heißesten KI-Wetten des Jahres.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



