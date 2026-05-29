Vita 34: Schwacher Start 2026 trotz Marktproblemen und stabiler Abonnements
Im ersten Quartal 2026 zeigt FamiCord ein gemischtes Bild: Rückläufige Umsätze und Marge treffen auf wachsende Abo-Erlöse, stärkeren Cashflow und eine bestätigte Jahresprognose.
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- Konzernumsatzerlöse Q1 2026 sanken um 2,7 % auf EUR 21,5 Mio. (B2C netto EUR 18,8 Mio.).
- Wiederkehrende Umsatzerlöse aus Abonnementmodellen stiegen um 7,8 % auf EUR 6,5 Mio., während Prepaid-Verlängerungen um 12,1 % auf EUR 1,7 Mio. zurückgingen; der Vertragsmix verschiebt sich in Richtung Abonnements.
- EBITDA fiel um 28,9 % auf EUR 2,2 Mio. (EBITDA‑Marge 10,4 %), belastet durch höhere Personalkosten, eine geringere Kosten- und Umsatzbasis sowie gestiegene Verwaltungskosten.
- Operativer Cashflow verbesserte sich um 46,5 % auf EUR 1,9 Mio.; Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente erhöhten sich um 16,5 % auf EUR 13,8 Mio., u. a. durch verstärkte Inanspruchnahme von Kreditlinien.
- Prognose für das Geschäftsjahr 2026 bestätigt: Umsatzerlöse erwartet zwischen EUR 80–90 Mio. und EBITDA zwischen EUR 9,0–11,0 Mio.
- Eigenkapital sank um 13,5 % auf EUR 4,7 Mio., Eigenkapitalquote fiel auf 2,9 %; das Umfeld bleibt herausfordernd (niedrige Geburtenraten, Inflation), FamiCord setzt auf Kostendisziplin, Abonnementstärke und mögliche CDMO‑Chancen.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q1), bei Vita 34 ist am 29.05.2026.
Der Kurs von Vita 34 lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,9550EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,13 % im Plus.
+0,13 %
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