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    Cicor gewinnt Großauftrag in französischer Luft- und Raumfahrtbranche

    Cicor sichert sich einen Großauftrag im französischen Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungssektor und stärkt damit seine Position im strategisch wichtigen A&D-Markt.

    Cicor gewinnt Großauftrag in französischer Luft- und Raumfahrtbranche
    Foto: Cicor Management AG
    • Cicor gewann einen bedeutenden Auftrag der französischen Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsindustrie zur Lieferung elektronischer Baugruppen für ein Verteidigungsprogramm.
    • Das Programm wird von Cicor France an den ehemaligen Éolane-Standorten umgesetzt.
    • Die im zweiten Quartal eingegangenen Aufträge entsprechen einem Umsatz von fast EUR 10 Millionen, mit Auslieferungen geplant von 2026 bis 2028.
    • Cicor erwartet zusätzliche Umsätze von EUR 20 bis 60 Millionen bis Ende 2029, was das gesamte Umsatzpotenzial des Programms auf über EUR 50 Millionen erhöht.
    • Die Auftragsvergabe ist ein wichtiger Meilenstein bei der Integration der ehemaligen Éolane-Standorte, die nach der Übernahme deutlich verbessert wurden.
    • Die erfolgreiche Auftragsgewinnung zeigt, dass Cicor das Vertrauen französischer Kunden im strategisch wichtigen A&D-Markt rasch zurückgewinnt.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Cicor Technologies ist am 23.07.2026.

    Der Kurs von Cicor Technologies lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 173,50EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,29 % im Plus.


    Cicor Technologies

    +0,29 %
    +12,96 %
    +18,27 %
    -4,28 %
    +31,94 %
    +285,56 %
    +311,31 %
    +114,20 %
    ISIN:CH0008702190WKN:913744
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