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    DAX-FLASH

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    Dax wegen neuer Hoffnung im Iran-Krieg etwas höher erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • IG taxierte den Dax vor Xetra 0,35 Prozent höher
    • Krieg im Iran bleibt Dreh- und Angelpunkt der Märkte
    • USA und Iran nähern sich Einigung auf Waffenruhe
    DAX-FLASH - Dax wegen neuer Hoffnung im Iran-Krieg etwas höher erwartet
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit Rückenwind von den US-Börsen und aus Asien geht es am Freitag für den Dax wohl wieder etwas nach oben in Richtung Rekord. Dreh- und Angelpunkt bleibt der Krieg im Iran. Die USA und der Iran nähern sich nach US-Angaben einer Einigung auf eine Verlängerung der Waffenruhe und weitere Verhandlungen. Die Hängepartie ist damit aber noch nicht beendet.

    Der Broker IG taxierte den Dax zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,35 Prozent höher auf 25.180 Punkte. Er würde damit wieder einen kleinen Schritt machen zu seinem Rekordhoch von 25.507 Punkten.

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    Die positiven Signale im Iran-Krieg hatten am Vorabend einigen US-Indizes bereits erneute Rekorde beschert und auch in Asien zumeist die Kurse angetrieben. Bezüglich einer Absichtserklärung seien viele Fortschritte gemacht worden, es werde aber noch an einigen Punkten gearbeitet, sagte US-Vizepräsident JD Vance. Eine Zustimmung von Präsident Donald Trump sei aber noch offen. Aus Teheran hieß es außerdem, eine vorläufige Einigung sei bisher nicht ausformuliert und dementsprechend auch nicht bestätigt./tih/jha/




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