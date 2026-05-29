Dax wegen neuer Hoffnung im Iran-Krieg etwas höher erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit Rückenwind von den US-Börsen und aus Asien geht es am Freitag für den Dax wohl wieder etwas nach oben in Richtung Rekord. Dreh- und Angelpunkt bleibt der Krieg im Iran. Die USA und der Iran nähern sich nach US-Angaben einer Einigung auf eine Verlängerung der Waffenruhe und weitere Verhandlungen. Die Hängepartie ist damit aber noch nicht beendet.

Der Broker IG taxierte den Dax zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,35 Prozent höher auf 25.180 Punkte. Er würde damit wieder einen kleinen Schritt machen zu seinem Rekordhoch von 25.507 Punkten.