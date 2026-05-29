LG Electronics-Aktie knallt hoch: Google-Auto-Fantasie zündet 24-Prozent-Rallye!

Der südkoreanische Konzern hat eine Reihe neuer Lösungen für Fahrzeuge vorgestellt, die auf dem Android Automotive Operating System der Alphabet-Tochter Google basieren. Damit dringt LG in einen Markt vor, der weit über die klassische Unterhaltungselektronik hinausgeht.

Die Aktie von LG Electronics ist nach Börsenschluss um bis zu 23,95 Prozent auf 279.500 Won gestiegen. Auslöser ist keine Produktmeldung, sondern ein Thema, das Anleger derzeit elektrisiert. Auto-Software, smarte Cockpits und Google-Technologie.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Besonders spannend ist, dass das neue System mehrere Displays mit unterschiedlichen Formaten gleichzeitig über einen Single-on-Chip steuern kann. Für Autobauer könnte dies ein entscheidender Faktor sein. LG erklärte, die Lösung könne Herstellern dabei helfen, die Kosten für Multi-Display-Systeme im Innenraum deutlich zu senken.

Genau hier liegt das Potenzial: Moderne Autos werden immer mehr zu rollenden Software-Plattformen. Die Fahrer wollen Apps, Navigation und digitale Dienste direkt im Fahrzeug nutzen, ohne das Smartphone zwingend einbinden zu müssen. Android Automotive gilt dabei als einer der Wachstumstreiber.

Laut Future Market Insights betrug der Markt 2025 895,6 Millionen US-Dollar und soll bis 2035 auf 2,14 Milliarden US-Dollar wachsen. Für LG Electronics könnte die Autotechnologie damit zu einem neuen Wachstumsmotor werden.

Der Kurssprung zeigt: Anleger setzen darauf, dass LG mit der Technik von Google im Rücken mehr ist als ein klassischer Elektronikkonzern. Die Aktie hat mit dem Sprung um 24 Prozent ein klares Signal geliefert. Nun muss das Unternehmen beweisen, dass sich die Fantasie auch dauerhaft in Umsatz umwandeln lässt.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion





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