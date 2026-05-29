Okta-Aktie schießt nach Zahlen hoch – KI-Agenten sollen beflügeln

Das Unternehmen profitierte im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 von einer weiterhin hohen Nachfrage nach Lösungen zur digitalen Identitätsverwaltung. Gleichzeitig sieht das Management einen neuen Milliardenmarkt entstehen: die Absicherung und Verwaltung autonomer KI-Agenten.

Okta hat mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen der Wall Street übertroffen. Nach Veröffentlichung der Ergebnisse legte die Aktie im nachbörslichen Handel um 8,2 Prozent auf 102,50 US-Dollar zu und näherte sich damit dem höchsten Stand seit zehn Monaten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

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Umsatz und Gewinn über den Prognosen

Okta meldete für das abgelaufene Quartal einen Umsatz von 765 Millionen US-Dollar. Das entspricht einem Anstieg von 11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum und liegt deutlich über den Analystenschätzungen von 752 Millionen US-Dollar.

Auch beim Gewinn übertraf das Unternehmen die Erwartungen. Der bereinigte Gewinn je Aktie belief sich auf 91 Cent, während Analysten im Durchschnitt lediglich mit 85 Cent gerechnet hatten.

Unter dem Strich erzielte Okta einen Nettogewinn von 74 Millionen US-Dollar beziehungsweise 42 Cent je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte der Gewinn noch bei 62 Millionen US-Dollar beziehungsweise 35 Cent je Aktie gelegen.

Neue Produkte werden zum Wachstumsmotor

Nach Angaben von Mitgründer und CEO Todd McKinnon wurde das Umsatzwachstum sowohl durch das Kerngeschäft als auch durch die jüngeren Produktangebote des Unternehmens getragen. Neue Produkte machten bereits 35 Prozent der Buchungen im Quartal aus.

KI-Agenten als nächster großer Wachstumstreiber

Für Anleger noch spannender als die aktuellen Zahlen dürften jedoch die Aussagen des Managements zur Zukunft künstlicher Intelligenz sein.

McKinnon betonte, dass sich Unternehmen erst am Anfang einer Entwicklung befinden, bei der autonome KI-Agenten eigenständig Aufgaben ausführen, Entscheidungen treffen und auf Unternehmenssysteme zugreifen. Diese digitalen Akteure benötigen ebenso Identitäten, Berechtigungen und Sicherheitsmechanismen wie menschliche Mitarbeiter.

Okta positioniert sich dabei als zentrale Plattform zur Verwaltung sowohl menschlicher als auch nicht-menschlicher Identitäten.

"Wir haben eine potenzielle zukünftige Welle von Nachfrage durch KI-Agenten-Produkte, die heute praktisch noch gar nicht in unseren Ergebnissen enthalten ist", erklärte McKinnon.

Jahresprognose angehoben

Für das laufende Quartal erwartet Okta einen Umsatz zwischen 790 und 794 Millionen US-Dollar. Damit bewegt sich die Prognose weitgehend im Rahmen der bisherigen Analystenschätzungen von rund 791 Millionen US-Dollar.

Beim Gewinn je Aktie rechnet das Management für das Juli-Quartal mit 95 bis 97 Cent und liegt damit ebenfalls nahe den Erwartungen der Wall Street.

Positiv aufgenommen wurde vor allem die Prognose für das Gesamtjahr. Okta erwartet nun einen Jahresumsatz zwischen 3,19 und 3,21 Milliarden US-Dollar und liegt damit über den bisherigen Konsensschätzungen von 3,18 Milliarden US-Dollar.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Okta Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,83 % und einem Kurs von 94,72EUR auf Nasdaq (29. Mai 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.



