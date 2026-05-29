Ergebnisse der Jahreshauptversammlung 2026 von Sibanye-Stillwater

Johannesburg, 29. Mai 2026 / IRW-Press / Sibanye-Stillwater (Tickers JSE: SSW and NYSE: SBSW) ( https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sibanye-stillwa ... ) teilt den Aktionären mit, dass alle Beschlüsse auf der Jahreshauptversammlung (HV) des Konzerns, die heute um 14:00 Uhr (CAT) mittels elektronischer Kommunikation und elektronischer Plattformen stattfand, mit der erforderlichen Mehrheit angenommen wurden.

Die Anzahl der Aktien, die persönlich oder über einen Stimmrechtsbevollmächtigten abgestimmt haben, belief sich auf 2.421.927.026, was 85,56 % der insgesamt emittierten Stammaktien der Sibanye-Stillwater (2.830.567.264) entspricht. Die auf der Hauptversammlung vorgeschlagenen Beschlüsse und der der prozentuale Anteil der Aktien, die für und gegen einen jeden Beschluss gestimmt haben, sowie jene die sich enthalten haben, sind im Folgenden angegeben:

Beschluss % der Stimmen für den Beschluss (1) % der Stimmen gegen den Beschluss(1) Anzahl der abstimmenden Aktien % der abstimmenden Aktien(2) % der bei Abstimmung enthaltenen Aktien(2) Einfacher Beschluss Nr. 1 – Bestellung der Abschlussprüfer und eines Einzelbetriebsprüfers 99,95% 0,05% 2.419.526.412 85,48% 0,08% Einfacher Beschluss Nr. 2: Wahl eines Direktors: LE Mthimunye 99,28% 0,72% 2.419.604.472 85,48% 0,08% Einfacher Beschluss Nr. 3: Wiederwahl eines Direktors: C Keyter 99,29% 0,71% 2.419.712.480 85,49% 0,08% Einfacher Beschluss Nr. 4: Wiederwahl eines Direktors: RP Menell 95,76% 4,24% 2.419.668.008 85,48% 0,08% Einfacher Beschluss Nr. 5: Wiederwahl eines Direktors: JS Vilakazi 95,73% 4,27% 2.419.703.720 85,48% 0,08% Einfacher Beschluss Nr. 6: Wiederwahl eines Direktors: TV Maphai 93,46% 6,54% 2.418.249.439 85,43% 0,13% Einfacher Beschluss Nr. 7.1: Wahl des Vorsitzenden und eines Mitglieds des Prüfungs- und Risikoausschusses: TM Nombembe 99,65% 0,35% 2.419.499.732 85,48% 0,09% Einfacher Beschluss Nr. 7.2: Wiederwahl eines Mitglieds des des Prüfungs- und Risikoausschusses: SV Zilwa 99,69% 0,31% 2.419.517.140 85,48% 0,09% Einfacher Beschluss Nr. 7.3: Wahl eines Mitglieds des Prüfungs- und Risikoausschusses: HJR Kenyon-Slaney 98,81% 1,19% 2.419.543.376 85,48% 0,08% Einfacher Beschluss Nr. 7.4: Wahl eines Mitglieds des Prüfungs- und Risikoausschusses: LE Mthimunye 99,31% 0,69% 2.419.472.356 85,48% 0,09% Einfacher Beschluss Nr. 7.5: Wahl eines Mitglieds des Prüfungs- und Risikoausschusses: PJ Hancock 99,65% 0,35% 2.419.504.420 85,48% 0,09% Einfacher Beschluss Nr. 7.6: Wahl eines Mitglieds des Prüfungs- und Risikoausschusses: PFM Boisseau 90,80% 9,20% 2.419.555.796 85,48% 0,08% Einfacher Beschluss Nr. 8.1: Wahl des Vorsitzenden und Wiederwahl eines Mitglieds des SESC: EJ Dorward-King 99,67% 0,33% 2.419.626.436 85,48% 0,08% Einfacher Beschluss Nr. 8.2: Wahl eines Mitglieds des SESC: SV Zilwa 99,69% 0,31% 2.419.473.208 85,48% 0,09% Einfacher Beschluss Nr. 8.3: Wiederwahl eines Mitglieds des SESC: TV Maphai 98,87% 1,13% 2.419.539.180 85,48% 0,08% Einfacher Beschluss Nr. 8.4: Wahl eines Mitglieds des SESC: PFM Boisseau 91,89% 8,11% 2.419.463.484 85,48% 0,09% Einfacher Beschluss Nr. 8.5: Wahl eines Mitglieds des SESC: JS Vilakazi 97,05% 2,95% 2.419.601.196 85,48% 0,08% Einfacher Beschluss Nr. 8.6: Wiederwahl eines Mitglieds des SESC: KA Rayner 89,06% 10,94% 2.419.641.412 85,48% 0,08% Einfacher Beschluss Nr. 8.7: Wiederwahl eines Mitglieds des SESC: RP Menell 96,50% 3,50% 2.419.538.824 85,48% 0,08% Einfacher Beschluss Nr. 9: Genehmigung zur Ausgabe von genehmigten, aber noch nicht emittierten Stammaktien 96,83% 3,17% 2.419.847.300 85,49% 0,07% Einfacher Beschluss Nr. 10: Genehmigung zur Ausgabe von Beteiligungspapieren gegen Barzahlung 96,54% 3,46% 2.419.886.380 85,49% 0,07% Einfacher Beschluss Nr. 11: Erwerb eigener Aktien und American Depositary Shares 77,48% 22,52% 2.419.202.598 85,47% 0,10% Einfacher Beschluss Nr. 12: Befürwortung der Vergütungspolitik des Unternehmens (3) 97,31% 2,69% 2.418.790.577 85,45% 0,11% Einfacher Beschluss Nr. 13: Befürwortung des Berichts über die Umsetzung der Vergütungsrichtlinien des Unternehmens (3) 97,06% 2,94% 2.418.869.897 85,46% 0,11% Sonderbeschluss Nr. 1 – Genehmigung der jährlichen Vergütung für Non-Executive Directors mit Wohnsitz in Afrika 98,57% 1,43% 2.419.012.426 85,46% 0,10% Sonderbeschluss Nr. 2 – Genehmigung der jährlichen Vergütung für Non-Executive Directors mit Wohnsitz außerhalb Afrikas 98,13% 1,87% 2.419.015.486 85,46% 0,10% Sonderbeschluss Nr. 3 – Genehmigung für das Unternehmen, finanzielle Unterstützung gemäß den Abschnitten 44 und 45 des Gesetzes zu gewähren 79,57% 20,43% 2.418.610.454 85,45% 0,12%

Anmerkungen:

(1) Die abstimmenden Aktien werden als Prozentsatz im Verhältnis zur gesamten Anzahl von Aktien angegeben, die bei der Versammlung abgestimmt haben.

(2) Die abstimmenden oder enthaltenden Aktien werden als Prozentsatz im Verhältnis zum insgesamt emittierten Aktienkapital angegeben.

(3) Am 22. Mai 2026 ging die Mitteilung ein, dass die Änderungen des Gesellschaftsgesetzes bezüglich der Offenlegungs- und Genehmigungsanforderungen für Vergütungen mit sofortiger Wirkung in Kraft getreten sind. Die Einberufung zur Hauptversammlung sowie der Vergütungsbericht von Sibanye-Stillwater wurden den Aktionären am 24. April 2026 zugestellt, weshalb die Vergütungsbeschlüsse als unverbindliche Beschlüsse vorgeschlagen wurden. Die Hauptversammlung muss gemäß den zum Zeitpunkt der Versendung der Ankündigung zur Hauptversammlung geltenden gesetzlichen Bestimmungen durchgeführt werden; daher werden die Beschlüsse den Aktionären wie in der Ankündigung dargelegt zur Abstimmung vorgelegt. Sibanye-Stillwater holt derzeit rechtlichen Rat hinsichtlich der Grundlagen für die künftige Umsetzung und vollständige Einhaltung der Änderungen des Gesellschaftsgesetzes ein.

Über Sibanye-Stillwater

Sibanye-Stillwater ist ein globaler Bergbau- und Metallkonzern mit einem breit gefächerten Portfolio von Betrieben und Projekten und Investitionen auf fünf Kontinenten. Der Konzern ist außerdem eines der weltweit führenden Recyclingunternehmen und hält Beteiligungen an führenden Sekundärbergbaubetrieben.

Sibanye-Stillwater ist einer der größten Produzenten und Veredler von Metallen der Platingruppe (PGM: Platin, Palladium, Rhodium, Iridium und Ruthenium) und ein führender Goldproduzent. Das Unternehmen fördert zudem Nickel, Chrom, Kupfer, Silber, Kobalt und Zink. Der Konzern hat sein Geschäftsfeld auf den Abbau und die Verarbeitung von Batteriemetallen ausgeweitet und ihre Präsenz in der Kreislaufwirtschaft durch den weltweiten Ausbau ihrer Aktivitäten in den Bereichen Recycling und Sekundärbergbau verstärkt. Weitere Informationen finden Sie unter www.sibanyestillwater.com.

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Website: www.sibanyestillwater.com

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In Europa

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Die Sibanye Stillwater Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,19 % und einem Kurs von 2,625EUR auf Lang & Schwarz (29. Mai 2026, 07:33 Uhr) gehandelt.