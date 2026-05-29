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    Ergebnisse der Jahreshauptversammlung 2026 von Sibanye-Stillwater

    Ergebnisse der Jahreshauptversammlung 2026 von Sibanye-Stillwater
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Johannesburg, 29. Mai 2026 / IRW-Press / Sibanye-Stillwater (Tickers JSE: SSW and NYSE: SBSW) (https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sibanye-stillwa ...) teilt den Aktionären mit, dass alle Beschlüsse auf der Jahreshauptversammlung (HV) des Konzerns, die heute um 14:00 Uhr (CAT) mittels elektronischer Kommunikation und elektronischer Plattformen stattfand, mit der erforderlichen Mehrheit angenommen wurden.

     

    Die Anzahl der Aktien, die persönlich oder über einen Stimmrechtsbevollmächtigten abgestimmt haben, belief sich auf 2.421.927.026, was 85,56 % der insgesamt emittierten Stammaktien der Sibanye-Stillwater (2.830.567.264) entspricht. Die auf der Hauptversammlung vorgeschlagenen Beschlüsse und der der prozentuale Anteil der Aktien, die für und gegen einen jeden Beschluss gestimmt haben, sowie jene die sich enthalten haben, sind im Folgenden angegeben:

     

    Beschluss

    % der Stimmen für den Beschluss (1)

    % der Stimmen gegen den Beschluss(1)

    Anzahl der

    abstimmenden Aktien

     

    % der abstimmenden Aktien(2)

    % der bei Abstimmung enthaltenen Aktien(2)

    Einfacher Beschluss Nr. 1 –

    Bestellung der Abschlussprüfer und eines Einzelbetriebsprüfers

     

    99,95%

    0,05%

    2.419.526.412

    85,48%

    0,08%

    Einfacher Beschluss Nr. 2: Wahl eines Direktors: LE Mthimunye

    99,28%

    0,72%

    2.419.604.472

    85,48%

    0,08%

    Einfacher Beschluss Nr. 3: Wiederwahl eines Direktors: C Keyter

    99,29%

    0,71%

    2.419.712.480

    85,49%

    0,08%

    Einfacher Beschluss Nr. 4: Wiederwahl eines Direktors: RP Menell

    95,76%

    4,24%

    2.419.668.008

    85,48%

    0,08%

    Einfacher Beschluss Nr. 5: Wiederwahl eines Direktors: JS Vilakazi

    95,73%

    4,27%

    2.419.703.720

    85,48%

    0,08%

    Einfacher Beschluss Nr. 6: Wiederwahl eines Direktors: TV Maphai

    93,46%

    6,54%

    2.418.249.439

    85,43%

    0,13%

    Einfacher Beschluss Nr. 7.1: Wahl des Vorsitzenden und eines Mitglieds des Prüfungs- und Risikoausschusses: TM Nombembe

    99,65%

    0,35%

    2.419.499.732

    85,48%

    0,09%

    Einfacher Beschluss Nr. 7.2: Wiederwahl eines Mitglieds des des Prüfungs- und Risikoausschusses: SV Zilwa

    99,69%

    0,31%

    2.419.517.140

    85,48%

    0,09%

    Einfacher Beschluss Nr. 7.3: Wahl eines Mitglieds des Prüfungs- und Risikoausschusses: HJR Kenyon-Slaney

    98,81%

    1,19%

    2.419.543.376

    85,48%

    0,08%

    Einfacher Beschluss Nr. 7.4: Wahl eines Mitglieds des Prüfungs- und Risikoausschusses: LE Mthimunye

    99,31%

    0,69%

    2.419.472.356

    85,48%

    0,09%

    Einfacher Beschluss Nr. 7.5: Wahl eines Mitglieds des Prüfungs- und Risikoausschusses: PJ Hancock

    99,65%

    0,35%

    2.419.504.420

    85,48%

    0,09%

    Einfacher Beschluss Nr. 7.6: Wahl eines Mitglieds des Prüfungs- und Risikoausschusses: PFM Boisseau

    90,80%

    9,20%

    2.419.555.796

    85,48%

    0,08%

    Einfacher Beschluss Nr. 8.1: Wahl des Vorsitzenden und Wiederwahl eines Mitglieds des SESC: EJ Dorward-King

    99,67%

    0,33%

    2.419.626.436

    85,48%

    0,08%

    Einfacher Beschluss Nr. 8.2: Wahl eines Mitglieds des SESC: SV Zilwa

    99,69%

    0,31%

    2.419.473.208

    85,48%

    0,09%

    Einfacher Beschluss Nr. 8.3: Wiederwahl eines Mitglieds des SESC: TV Maphai

    98,87%

    1,13%

    2.419.539.180

    85,48%

    0,08%

    Einfacher Beschluss Nr. 8.4: Wahl eines Mitglieds des SESC: PFM Boisseau

    91,89%

    8,11%

    2.419.463.484

    85,48%

    0,09%

    Einfacher Beschluss Nr. 8.5:

    Wahl eines Mitglieds des SESC: JS Vilakazi

    97,05%

    2,95%

    2.419.601.196

    85,48%

    0,08%

    Einfacher Beschluss Nr. 8.6: Wiederwahl eines Mitglieds des SESC: KA Rayner

    89,06%

    10,94%

    2.419.641.412

    85,48%

    0,08%

    Einfacher Beschluss Nr. 8.7: Wiederwahl eines Mitglieds des SESC: RP Menell

    96,50%

    3,50%

    2.419.538.824

    85,48%

    0,08%

    Einfacher Beschluss Nr. 9: Genehmigung zur Ausgabe von genehmigten, aber noch nicht emittierten Stammaktien

     

    96,83%

    3,17%

    2.419.847.300

    85,49%

    0,07%

    Einfacher Beschluss Nr. 10: Genehmigung zur Ausgabe von Beteiligungspapieren gegen Barzahlung

     

    96,54%

    3,46%

    2.419.886.380

    85,49%

    0,07%

    Einfacher Beschluss Nr. 11: Erwerb eigener Aktien und American Depositary Shares

    77,48%

    22,52%

    2.419.202.598

    85,47%

    0,10%

    Einfacher Beschluss Nr. 12: Befürwortung der Vergütungspolitik des Unternehmens (3)

    97,31%

    2,69%

    2.418.790.577

    85,45%

    0,11%

    Einfacher Beschluss Nr. 13: Befürwortung des Berichts über die Umsetzung der Vergütungsrichtlinien des Unternehmens (3)

     

    97,06%

    2,94%

    2.418.869.897

    85,46%

    0,11%

    Sonderbeschluss Nr. 1 –

    Genehmigung der jährlichen Vergütung für Non-Executive Directors mit Wohnsitz in Afrika

     

    98,57%

    1,43%

    2.419.012.426

    85,46%

    0,10%

    Sonderbeschluss Nr. 2 –

    Genehmigung der jährlichen Vergütung für Non-Executive Directors mit Wohnsitz außerhalb Afrikas

     

    98,13%

    1,87%

    2.419.015.486

    85,46%

    0,10%

    Sonderbeschluss Nr. 3 –

    Genehmigung für das Unternehmen, finanzielle Unterstützung gemäß den Abschnitten 44 und 45 des Gesetzes zu gewähren

     

    79,57%

    20,43%

    2.418.610.454

    85,45%

    0,12%

    Anmerkungen:

     

    (1) Die abstimmenden Aktien werden als Prozentsatz im Verhältnis zur gesamten Anzahl von Aktien angegeben, die bei der Versammlung abgestimmt haben.

    (2) Die abstimmenden oder enthaltenden Aktien werden als Prozentsatz im Verhältnis zum insgesamt emittierten Aktienkapital angegeben.

    (3) Am 22. Mai 2026 ging die Mitteilung ein, dass die Änderungen des Gesellschaftsgesetzes bezüglich der Offenlegungs- und Genehmigungsanforderungen für Vergütungen mit sofortiger Wirkung in Kraft getreten sind. Die Einberufung zur Hauptversammlung sowie der Vergütungsbericht von Sibanye-Stillwater wurden den Aktionären am 24. April 2026 zugestellt, weshalb die Vergütungsbeschlüsse als unverbindliche Beschlüsse vorgeschlagen wurden. Die Hauptversammlung muss gemäß den zum Zeitpunkt der Versendung der Ankündigung zur Hauptversammlung geltenden gesetzlichen Bestimmungen durchgeführt werden; daher werden die Beschlüsse den Aktionären wie in der Ankündigung dargelegt zur Abstimmung vorgelegt. Sibanye-Stillwater holt derzeit rechtlichen Rat hinsichtlich der Grundlagen für die künftige Umsetzung und vollständige Einhaltung der Änderungen des Gesellschaftsgesetzes ein.

     

    Über Sibanye-Stillwater

     

    Sibanye-Stillwater ist ein globaler Bergbau- und Metallkonzern mit einem breit gefächerten Portfolio von Betrieben und Projekten und Investitionen auf fünf Kontinenten. Der Konzern ist außerdem eines der weltweit führenden Recyclingunternehmen und hält Beteiligungen an führenden Sekundärbergbaubetrieben.

     

    Sibanye-Stillwater ist einer der größten Produzenten und Veredler von Metallen der Platingruppe (PGM: Platin, Palladium, Rhodium, Iridium und Ruthenium) und ein führender Goldproduzent. Das Unternehmen fördert zudem Nickel, Chrom, Kupfer, Silber, Kobalt und Zink. Der Konzern hat sein Geschäftsfeld auf den Abbau und die Verarbeitung von Batteriemetallen ausgeweitet und ihre Präsenz in der Kreislaufwirtschaft durch den weltweiten Ausbau ihrer Aktivitäten in den Bereichen Recycling und Sekundärbergbau verstärkt. Weitere Informationen finden Sie unter www.sibanyestillwater.com.

     

    Kontakt Investor Relations:

    Email: ir@sibanyestillwater.com

     

    Website: www.sibanyestillwater.com

    LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/sibanye-stillwater

    Facebook: https://www.facebook.com/SibanyeStillwater

    YouTube: https://www.youtube.com/@sibanyestillwater/videos

    X: https://twitter.com/SIBSTILL

     

    Sponsor: J.P. Morgan Equities South Africa Proprietary Limited

     

    In Europa

    Swiss Resource Capital AG

    Marc Ollinger

    info@resource-capital.ch

    www.resource-capital.ch

     

    Haftungsausschluss

     

    Zukunftsgerichtete Aussagen

     

    Diese Bekanntmachung enthält zukunftsbezogene Aussagen im Sinne der „Safe Harbour“-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Alle Aussagen in dieser Präsentation, die keine historischen Fakten darstellen, können zukunftsbezogene Aussagen sein. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch die Verwendung von Wörtern wie „wird“, „würde“, „erwarten“, „prognostizieren“, „potenziell“, „kann“, „könnte“, „glauben“, „anstreben“, „voraussichtlich“, „Ziel“, „schätzen“ und Wörtern mit ähnlicher Bedeutung identifiziert werden.

     

    Diese zukunftsgerichteten Aussagen, zu denen unter anderem auch solche gehören, die sich auf die zukünftige Finanzlage, die Geschäftsstrategien, die Geschäftsaussichten, die Branchenprognosen, die Produktions- und Betriebsführung, die klima- und ESG-bezogenen Ziele und Kennzahlen sowie die Pläne und Ziele für zukünftige Betriebe, die Projektfinanzierung und den Abschluss oder die erfolgreiche Integration von Akquisitionen von Sibanye Stillwater Limited (Sibanye-Stillwater oder der Konzern) beziehen, sind notwendigerweise Schätzungen, die das beste Urteilsvermögen der Geschäftsleitung von Sibanye-Stillwater widerspiegeln. Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf solche Aussagen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten eine Reihe bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, von denen viele schwer vorhersehbar sind und im Allgemeinen außerhalb der Kontrolle von Sibanye-Stillwater liegen, was dazu führen könnte, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Resultate wesentlich von den historischen Ergebnissen oder von jeglichen zukünftigen Ergebnissen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Folglich sollten diese zukunftsgerichteten Aussagen im Lichte verschiedener wichtiger Faktoren betrachtet werden, einschließlich derer, die im Integrierten Bericht 2025 von Sibanye-Stillwater und im Jahresbericht auf Formular 20-F dargelegt sind, der am 24. April 2026 bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht wurde (SEC-Aktenzeichen 333-234096). Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Präsentation. Sibanye-Stillwater lehnt ausdrücklich jegliche Verpflichtung oder Zusage ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren (außer in dem gesetzlich vorgeschriebenen Umfang). Diese Informationen wurden nicht von den externen Wirtschaftsprüfern des Konzerns geprüft.

     

    WEBSITES

     

    Verweise in dieser Bekanntmachung auf Informationen auf Websites (und/oder Social-Media-Websites) dienen als Hilfe bei der Suche nach diesen Informationen und sind nicht in diese Bekanntmachung integriert und bilden keinen Teil davon.

     

    Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.


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    Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

    Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

    Die Sibanye Stillwater Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,19 % und einem Kurs von 2,625EUR auf Lang & Schwarz (29. Mai 2026, 07:33 Uhr) gehandelt.



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