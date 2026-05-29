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    Hohe Wirtschaftlichkeit

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    EcoGraf - China-unabhängiger Batteriegraphit wird greifbarer

    Eine globale Standortanalyse bestätigt die Wettbewerbsfähigkeit des EcoGraf HFfree®-Verfahrens für Batteriegraphit – mit starken Kosten, hoher Skalierbarkeit und strategischem Ex-China-Potenzial.

    Hohe Wirtschaftlichkeit - EcoGraf - China-unabhängiger Batteriegraphit wird greifbarer

    Angesichts restriktiver Exportkontrollen Chinas für kritische Batteriematerialien gewinnt die Diversifikation globaler Lieferketten fundamentale Bedeutung. EcoGraf (ASX: EGR; FSE: FMK) positioniert sich hierbei mit exzellenten ökonomischen Kennzahlen: Eine umfassende globale Standortanalyse bestätigt die weitreichende Kostenwettbewerbsfähigkeit des patentierten EcoGraf HFfree®-Verfahrens zur Herstellung von hochreinem aktivem Anodenmaterial für Lithium-Ionen-Batterien.

    Die Evaluierung von sieben potenziellen Standorten in Asien, Europa und den USA belegt, dass die Technologie über höchst unterschiedliche Kostenumfelder hinweg robuste Prozesskosten ermöglicht. Damit steht eine wirtschaftlich attraktive und skalierbare Alternative zu bestehenden chinesischen Lieferketten für Batteriegraphit in den Startlöchern.

    Integrierte Kostenstruktur im globalen Vergleich

    Das Fundament des Geschäftsmodells bildet ein geschlossenes, integriertes System aus eigener Rohstoffversorgung, mechanischer Formgebung und nachgelagerter Reinigung. Die Analyse basiert auf einer standardisierten Downstream-Reinigungsanlage mit einer Jahreskapazität von 25.000 Tonnen sphärischem gereinigtem Graphit (SPG).

    Während die vorgelagerten Wertschöpfungsstufen in Tansania angesiedelt sind und stabile, niedrige Kosten für das Ausgangsmaterial (544 USD/t) sowie die mechanische Formgebung (419 USD/t) aufweisen, variieren die operativen Reinigungskosten je nach regionalem Energie-, Arbeits- und Infrastrukturumfeld zwischen ca. 359 USD/t in Asien und 571 USD/t in Europa bzw. Nordamerika. Im weltweiten Basisszenario werden die durchschnittlichen reinen Reinigungskosten auf hocheffiziente 478 USD/t veranschlagt. Daraus resultiert eine prognostizierte, integrierte Gesamtkostenbasis von lediglich 1.441 USD je Tonne SPG.

    Hervorragende Projektwirtschaftlichkeit am Beispiel USA

    Wie profitabel sich diese Kostenstrukturen in westlichen Absatzmärkten umsetzen lassen, verdeutlichen die präzisen Finanzkennzahlen eines repräsentativen Downstream-Projekts in den USA mit einem jährlichen Ausstoß von 25.000 Tonnen:

        Anfängliche Kapitalinvestition (CAPEX): 95 Mio. USD (inklusive Reserve)
        Vorsteuerlicher Kapitalwert (NPV @ 10 % Diskontsatz): 282 Mio. USD
        Vorsteuerliche interne Rendite (IRR): 42 %
        Erwartetes jährliches EBITDA: 42 Mio. USD

    Strategischer Marktzugang und signifikante Fördermittel

    Die Standortstrategie von EcoGraf gewichtet neben den reinen Betriebskosten auch die Nähe zu den entstehenden europäischen und nordamerikanischen Batterielieferketten, um Transportwege zu minimieren und maximale Versorgungssicherheit zu garantieren. Ein wesentlicher Marktvorteil ist der vollständige Verzicht auf Flusssäure im patentierten Reinigungsprozess (HFfree). Dies bietet globalen Automobilherstellern und Batterieproduzenten eine ökologisch nachhaltige und transparente Alternative, um strengste ESG-Kriterien zu erfüllen.

    Zur Optimierung der Kapitalstruktur und Maximierung der Eigenkapitalrendite laufen bereits strategische Förderanträge, die bis zu 60 % der Kapitalkosten für die geplanten Anlagen in Europa und den USA abdecken können. Unabhängig davon sind bereits Fördermittel in Höhe von insgesamt 6,2 Mio. Euro (ca. 10 Mio. AUD) gesichert oder befinden sich in fortgeschrittenen Antragsstadien. Diese setzen sich zusammen aus bis zu 2,0 Mio. Euro der Europäischen Investitionsbank (EIB) sowie weiteren 4,2 Mio. Euro aus laufenden Initiativen, darunter mit     DEG Impulse.

    Nächste Meilensteine zur Wertsteigerung

    Um die Positionierung außerhalb des chinesischen Dominanzbereichs zügig zu skalieren, fokussiert sich EcoGraf in den nächsten operativen Schritten auf die finale Standortauswahl, die detaillierte Entwicklungsplanung, den formalen Abschluss der Subventionsverfahren sowie das Vorantreiben verbindlicher Abnahmevereinbarungen (Off-take Agreements) und strategischer Partnerschaften.

     

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