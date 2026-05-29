UNIQA im ersten Quartal 2026: Konzernergebnis wächst um...

- Ergebnis vor Steuern legt um 5,9 Prozent auf 160 Millionen Euro zu

- Konzernergebnis netto wächst um robuste 7,5 Prozent auf 128 Millionen Euro



- Ausblick 2026 mit Ergebnis vor Steuer von 540 - 570 Millionen Euro bestätigt



- Dividendenvorschlag an die Hauptversammlung am 9. Juni: Plus 20 Prozent auf 72 Cent je Aktie



"Mit einem Prämienplus von 4,2 Prozent in Österreich und von 6,2 Prozent in unseren internationalen Märkten, unterstützt vom starken Wachstum unserer Rückversicherungsgesellschaft in Zürich, beweist unser diversifiziertes Geschäftsmodell seine Resilienz angesichts geopolitischer Unsicherheiten" , sagt Andreas Brandstetter, CEO UNIQA Insurance Group AG . "Gerade in Zeiten volatiler Kapitalmärkte ist die Profitabilität des versicherungstechnischen Kerngeschäfts, die um 5,3 Prozent auf 210 Millionen Euro gestiegen ist, von besonderer Bedeutung."



Zwtl.: Signifikante Wachstumsbeiträge in allen Segmenten

Die Schaden- und Unfallversicherung - mit rund 68 Prozent größtes Segment der Gruppe - verzeichnete ein außerordentlich hohes Prämienwachstum von 19,5 Prozent auf 1.904 Millionen Euro. Wesentlichen Anteil daran hat die Rückversicherungsgesellschaft UNIQA Re in Zürich, deren externes Geschäftsvolumen saisonal bedingt im ersten Quartal immer besonders stark ausfällt.



Bei einer sehr guten technischen Profitabilität mit einer Combined Ratio netto von 91,0 Prozent (1 - 3/ 2025: 88,2 Prozent) betrug der Beitrag zum Ergebnis vor Steuern 71 Millionen Euro (1 - 3/ 2025: 108 Millionen Euro).



Auch die Gesundheitsversicherung leistete mit einem Wachstum von 8,0 Prozent auf 441 Millionen Euro und einem deutlich gestiegenen Ergebnis von 26 Millionen Euro (1 - 3/ 2025: 2 Millionen Euro) einen wichtigen Beitrag zur positiven Entwicklung.



In der Lebensversicherung lagen die verrechneten Prämien inklusive der Sparanteile der fonds- und der indexgebundenen Produkte um 2,0 Prozent höher bei 450 Millionen Euro (1 - 3/2025: 445 Millionen Euro). Zugleich verbesserte sich der Beitrag zum Ergebnis vor Steuern auf 63 Millionen Euro (1 - 3/ 2025: 41 Millionen Euro).

Die Contractual Service Margin (Vertragliche Servicemarge) erhöhte sich auf 6.095 Millionen Euro (1. Jänner 2026: 5.879 Millionen Euro). Diese seit IFRS 17 neue Bilanzposition stellt die in Zukunft erwarteten Gewinne aus Versicherungsverträgen dar.

Das versicherungstechnische Ergebnis von UNIQA stieg um 5,3 Prozent auf 210 Millionen Euro (1 - 3/2025: 200 Millionen Euro).

Das Kapitalanlageergebnis stieg trotz anhaltender Turbulenzen an den internationalen Finanzmärkten auf 151 Millionen Euro (1 - 3/2025: 109 Millionen Euro), das Finanzergebnis auf 29 Millionen Euro (1 - 3/2025: 21 Millionen Euro).



Die Earnings per Share erhöhten sich bei einem um 7,5 Prozent gestiegenen Konzernergebnis von 128 Millionen Euro von 39 auf 42 Cent. Der Return on Equity stieg auf 16,6 Prozent (1 - 3/2025: 16,1 Prozent). Die regulatorische Kapitalquote nach Solvency II blieb nahezu unverändert auf hohen 272 Prozent (31. Dezember 2025: 275 Prozent).



Zwtl.: Unternehmensausblick



Für das Geschäftsjahr 2026 liegt der Fokus unseres

diversifizierten und dadurch robusten Geschäftsmodells unverändert auf starkem Wachstum bei gleichzeitig attraktiven

versicherungstechnischen Margen in unseren beiden Kernmärkten Österreich und CEE, sowie auf dem schrittweisen, profitablen Ausbau unseres externen Rückversicherungsgeschäfts.



Die geopolitischen Rahmenbedingungen bleiben instabil und auch wetterbedingte Schäden werden tendenziell weiter zunehmen, weswegen die Prognose zur zukünftigen Geschäftsentwicklung mit Unsicherheiten verbunden ist. Vorbehaltlich außergewöhnlich hoher, negativer Belastungen durch Naturkatastrophen oder Kapitalmarktverwerfungen bestätigen wir auf Basis des ausgezeichneten Geschäftsverlaufs im ersten Quartal unseren Ausblick für das gesamte Geschäftsjahr 2026 und erwarten ein Ergebnis vor Steuern zwischen 540 Millionen und 570 Millionen Euro. Ebenso bestätigen wir unsere Strategie einer Ausschüttungsquote von 50 bis 60 Prozent, wodurch wir auf Basis einer jährlich steigenden Dividende je Aktie unseren Aktionärinnen und Aktionären auch weiterhin eine progressive und attraktive Erfolgsbeteiligung bieten wollen.



Zwtl.: Vorbehalt bei Zukunftsaussagen



Diese Mitteilung enthält Aussagen, die sich auf die zukünftige Entwicklung von UNIQA beziehen. Diese Aussagen stellen Einschätzungen dar, die auf Basis aller uns zum aktuellen Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen getroffen wurden. Sollten die zugrunde gelegten Annahmen nicht eintreffen, so können die tatsächlichen Ergebnisse von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen. Eine Gewähr kann für diese Angaben daher nicht übernommen werden.

Fotos von UNIQA CEO Andreas Brandstette r.



In diesem Video erläutert Kurt Svoboda, Vorstand für Finanz- und Risikomanagement bei der UNIQA Insurance Group AG , die aktuellen Ergebnisse.



UNIQA Group



Die UNIQA Group ist eine der führenden

Versicherungsgesellschaften in ihren beiden Kernmärkten Österreich sowie Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund 21.000 Mitarbeiter:innen und exklusive Vertriebspartner:innen betreuen in 14 Ländern mehr als 18 Millionen Kund:innen.



In Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von rund 21 Prozent die zweitgrößte Versicherungsgruppe. In der Wachstumsregion CEE ist UNIQA in elf Märkten vertreten: Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Tschechien, Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus zählen auch Versicherungen in der Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA Group.



Rückfragehinweis:

Klaus Kraigher

Pressesprecher

UNIQA Insurance Group AG

Telefon: +43 664 8231997

E-Mail: klaus.kraigher@uniqa.at

Website: https://www.uniqa.at



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