JPMORGAN stuft CTS EVENTIM auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Overweight" belassen. Der Tickethändler und Eventveranstalter sei gut ins Jahr gekommen, schrieb Lara Simpson am Donnerstag in ihrer Rückschau auf die Ergebnisse des ersten Quartals. Das Vertrauen in die Dynamik steige wieder bei immer stärkeren Geschäften mit Live-Events./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2026 / 22:07 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.05.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,40 % und einem Kurs von 59,60EUR auf Lang & Schwarz (29. Mai 2026, 07:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Lara Simpson

Analysiertes Unternehmen: CTS EVENTIM

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 95

Kursziel alt: 95

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

