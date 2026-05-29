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    WM 2026

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    Telekom setzt weiter auf Prominenz und holt Helene Fischer

    Für Sie zusammengefasst
    • Telekom verpflichtet Helene Fischer als WM-Stimme
    • MagentaTV zeigt exklusiv live alle 104 WM-Spiele
    • Fischer wurde 2017 beim DFB-Pokalfinale ausgepfiffen
    WM 2026 - Telekom setzt weiter auf Prominenz und holt Helene Fischer
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Deutsche Telekom setzt bei der Vermarktung ihres TV-Angebots für die Fußball-Weltmeisterschaft weiter auf Prominenz. Schlagersängerin Helene Fischer wird mit einem Lied für den Sender MagentaTV zur Stimme der Fußball-WM, wie das Unternehmen mitteilte. Ihre neue Single "Heute Nacht" ist ab sofort erhältlich.

    Die Telekom zeigt über MagentaTV als einziger Anbieter alle 104 Spiele der WM und hat für die Übertragungen prominentes Personal engagiert. Als Experten arbeiten unter anderem Thomas Müller, Jürgen Klopp und Mats Hummels für den kostenpflichtigen Sender. Als Moderatoren wurden Johannes B. Kerner und Laura Wontorra engagiert.

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    Helene Fischer ist die nächste Star-Verpflichtung. Die Sängerin gehört zu den erfolgreichsten Künstlerinnen Deutschlands. Ihr Song soll sich als musikalisches Leitmotiv durch die gesamte Berichterstattung von MagentaTV ziehen.

    Pfiffe beim DFB-Pokalfinale

    "Die WM ist das größte Fest des Fußballs - und Musik gehört einfach dazu", sagte Fischer laut Mitteilung: "Ich freue mich riesig, dass mein neuer Song "Heute Nacht" - der erste Vorbote meines kommenden Studioalbums - gemeinsam mit MagentaTV zum musikalischen Begleiter dieses besonderen Fußballsommers wird."

    Fischer ist nicht unumstritten bei Fußballfans. Bei ihrem Auftritt beim DFB-Pokalfinale 2017 zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund im Berliner Olympiastadion wurde sie in der Halbzeitpause von vielen Zuschauern ausgepfiffen und ausgebuht. Andererseits sang sie ihren Hit "Atemlos" nach dem deutschen WM-Titel 2014 auf der Fanmeile mit dem DFB-Team./mrs/DP/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie

    Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,49 % und einem Kurs von 3,105 auf Lang & Schwarz (29. Mai 2026, 07:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um -0,84 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,43 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 142,57 Mrd..

    Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1300 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +23,78 %/+44,40 % bedeutet.




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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Frage, ob Starlink/SpaceX Deutsche Telekom (inkl. T‑Mobile US) fundamental bedroht und wie Medienberichte Kurs und Bewertung beeinflussen. Diskutiert werden institutionelle vs. private Reaktionen, kurzfristige Kursrisiken durch News, Zurückhaltung beim Positionsaufbau, langfristige Skepsis zur Substitution sowie technische Hinweise (200‑Tage‑GD).
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.

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