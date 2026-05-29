JEFFERIES stuft Inditex auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Inditex von 67 auf 62 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Grzinic kappte am Donnerstag seine Schätzungen für den Modekonzern aufgrund der schwierigeren Versorgungsbedingungen und einer mauen Nachfrage in Europa. Der Experte geht allerdings davon aus, dass die Zara-Muttergesellschaft wie in der Vergangenheit schwierigere Zeiten zum Ausbau von Marktanteilen nutzen kann./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2026 / 15:08 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Inditex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 53,91EUR auf Lang & Schwarz (29. Mai 2026, 07:47 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: James Grzinic

Analysiertes Unternehmen: Inditex

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 62

Kursziel alt: 67

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 62,00 € , was eine Steigerung von +15,33% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer